  1. ورزش
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

قرعه کشی فردا برگزار می‌شود/

زمان برگزاری پلی آف لیگ آزادگان مشخص شد/ فینال جام حذفی 19 فروردین 92

زمان برگزاری پلی آف لیگ آزادگان مشخص شد/ فینال جام حذفی 19 فروردین 92

کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال ضمن مشخص کردن زمان برگزاری بیست و ششمین فینال جام حذفی زمان قرعه کشی پلی آف لیگ آزادگان را نیز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی پلی آف رقابتهای لیگ آزادگان روز شنبه بین نمایندگان تیمهای گهر زاگرس و ایرانجوان بوشهر در محل سازمان لیگ برگزار می شود ضمن اینکه طبق اعلام قبلی بازی پلی آف به صورت دو بازی رفت و برگشت خواهد بود که به ترتیب روزهای جمعه 8 اردیبهشت و پنجشنبه 14 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

ضمن اینکه کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال زمان بیست و ششمین فینال جام حذفی را مشخص کرد که طبق اعلام این کمیته این دیدار در تاریخ نوزدهم فروردین سال 1392 برگزار می شود و محل آن نیز در هنگام قرعه کشی رقابتهای جام حذفی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 1581429

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