زمان برگزاری پلی آف لیگ آزادگان مشخص شد/ فینال جام حذفی 19 فروردین 92

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی پلی آف رقابتهای لیگ آزادگان روز شنبه بین نمایندگان تیمهای گهر زاگرس و ایرانجوان بوشهر در محل سازمان لیگ برگزار می شود ضمن اینکه طبق اعلام قبلی بازی پلی آف به صورت دو بازی رفت و برگشت خواهد بود که به ترتیب روزهای جمعه 8 اردیبهشت و پنجشنبه 14 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

ضمن اینکه کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال زمان بیست و ششمین فینال جام حذفی را مشخص کرد که طبق اعلام این کمیته این دیدار در تاریخ نوزدهم فروردین سال 1392 برگزار می شود و محل آن نیز در هنگام قرعه کشی رقابتهای جام حذفی مشخص خواهد شد.