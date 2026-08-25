به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر صفری صبح دوشنبه در آیین بهرهبرداری از طرحهای آموزشی و ورزشی استان زنجان گفت: استخر دانشآموزی شهر زنجان که عملیات اجرایی آن بیش از ۱۵ سال پیش آغاز شده بود، سرانجام در دولت چهاردهم تکمیل شد و همزمان با سومین روز هفته دولت با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: از مهر سال گذشته تاکنون ۵۳ پروژه آموزشی شامل ۲۸۰ کلاس درس با بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در استان زنجان تحویل آموزش و پرورش شده یا در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه مشارکت مردم، گفت: دکتر پزشکیان بر این باور است که با مشارکت مردم میتوان کارهای بزرگی برای ایران انجام داد و در استان زنجان نیز در راستای این رویکرد و نهضت توسعه عدالت آموزشی، اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
صفری ادامه داد: در حال حاضر ۵۹۰ پروژه و کلاس درس با پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصد در استان در حال اجراست که این میزان پیشرفت بالاتر از میانگین کشوری است.
وی با بیان اینکه ایمنسازی فضاهای آموزشی از اولویتهای استان است، تصریح کرد: امروز هیچ مدرسهای در استان زنجان وجود ندارد که از بخاری نفتی یا گازی غیراستاندارد استفاده کند و این موضوع یکی از اقدامات مهم در راستای ارتقای ایمنی مدارس است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان درباره ساماندهی مدارس سنگی نیز گفت: دغدغه رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و با اجرای سه پروژه، تلاش میکنیم دیگر مدرسه سنگی در استان نداشته باشیم. از این سه پروژه، دو پروژه حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک پروژه نیز به بهرهبرداری رسیده است.
صفری خاطرنشان کرد: بسیاری از این اقدامات در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی انجام شده است؛ برخی پروژهها از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بودند اما به دلایل مختلف به سرانجام نرسیده بودند که اکنون با حمایت دولت و مسئولان تکمیل و بهرهبرداری شدهاند.
وی با اشاره به هنرستان ورزشی فاطمه زهرا(س) گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود و بدون حمایت رئیسجمهور و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، به ثمر رسیدن چنین پروژههایی امکانپذیر نبود.
صفری همچنین از خیرین مدرسهساز و فرهنگیان استان قدردانی کرد و افزود: خیرین در اجرای این پروژهها نقش مهمی داشتهاند و فرهنگیان استان نیز در مقطعی حدود ۶۰۰ میلیون تومان برای کمک به این طرحها اختصاص دادند که از این منابع برای پیشبرد پروژهها استفاده شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به حمایتهای استاندار زنجان از طرحهای نوسازی مدارس اظهار کرد: با حمایتهای انجامشده، اکنون هیچ پروژه خشت و گلی در استان نداریم و تمامی مدارس استان که بیش از چهار هزار کلاس درس را شامل میشود، استانداردسازی شدهاند.
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