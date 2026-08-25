کیفیت هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سهشنبه سوم شهریورماه با میانگین ۸۶ AQI وضعیت ناسالم را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۸، انقلاب ۹۸، پارک زمزم ۵۸، بزرگراه خرازی و کاوه ۹۶، دانشگاه صنعتی، شهرک منتظری و میرزا طاهر ۶۴، دانشگاه علوم پزشکی ۸۳، رودکی ۶۵، زینبیه ۸۶، سپاهانشهر ۶۷، فرشادی ۷۹ و فیض ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا در ایستگاه رهنان با عدد ۱۱۲ و کردآباد با عدد ۱۲۶ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۱۶۵ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هوا امروز در قهجاورستان و بهارستان ناسالم برای گروههای حساس و در مبارکه و خمینیشهر و شاهین شهر در وضعیت قابل قبول است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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