شکارچیان ۳ راس قوچ وحشی در کاشان به ۶ ماه حبس محکوم شدند

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شکارچیان متخلفی که برخلاف مقررات به شکار سه راس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک اقدام نموده بودند توسط مرجع قضایی محکوم شدند.

وی در تشریح این خبر ابراز کرد: پس از اعلام جرم توسط اداره محیط زیست و صدور قرار مجرمیت از سوی دادسرای کاشان توسط قاضی دادگاه شهرستان، هر سه نفر از متخلفین به تحمل شش ماه حبس و ضبط ادوات شکار محکوم شده ولی مجزا از این جریمه باید به ازای هر راس قوچ وحشی مبلغ ۹۸۶۷۸۶۰۰۰ میلیون ریال نیز به عنوان ضرر و زیان وارده به محیط زیست پرداخت نمایند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کاشان افزود: در صورت استنکاف از پرداخت مبلغ ضرر و زیان مبالغی نیز جهت هزینه دادرسی به این مبلغ افزوده خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از مقامات قضایی که در عین عدالت با قاطعیت اقدام به محکومیت متهم کرده است، گفت: قطعا صدور چنین احکامی باعث بازدارندگی و پیشگیری از جرایم مشابه خواهد شد.