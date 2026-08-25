به گزارش خبرنگار مهر، رضا ناصری صبح سهشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: همزمان با هفته دولت ۴۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان در شهرستان گرمه افتتاح میشود و عملیات اجرایی یک طرح نیز با اعتبار چهار میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
وی افزود: مخزن ۲ هزار مترمکعبی آب شهر درق یکی از طرحهای شاخص قابل افتتاح است که برای اجرای آن ۵۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و با بهرهبرداری از آن، زیرساختهای آبرسانی و پایداری تأمین آب این شهر تقویت خواهد شد.
فرماندار گرمه گفت: کارخانه لبنی «مزرعه سبز فرحزاد» نیز با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد که با آغاز فعالیت آن، برای ۲۰ نفر بهصورت مستقیم و ۴۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد میشود.
ناصری ادامه داد: ورود واحدهای تولیدی جدید به چرخه فعالیت، زمینه تقویت اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی کارخانه آسفالت شهرداری درق خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار چهار میلیارد تومان اجرا خواهد شد و میتواند نیاز شهر به آسفالت را تأمین و روند بهسازی معابر شهری را تسریع کند.
فرماندار گرمه بیان کرد: اجرای این طرحها در بخشهای مختلف عمرانی و اقتصادی، زمینه توسعه زیرساختها و ارتقای خدماترسانی به مردم شهرستان را فراهم خواهد کرد.
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