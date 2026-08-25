به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه حضور تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی، محمد امینی بازیکن تیم نانسی فرانسه به ترکیب این تیم در مانیل پیوست.

پیش از این تیم ملی بسکتبال با ترکیبی متشکل از ۱۴ بازیکن شامل ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، سالار منجی، مبین شیخی، متین آقاجانپور، حسن علی‌اکبری، پیتر گیرگوریان، محمدمهدی حیدری، سیدمهدی جعفری، نوید رضایی‌فر، علیرضا شریفی، سالار طاهری و محمدمهدی جلالی راهی مانیل شده بود. محمد امینی هم روز گذشته به جمع اردونشینان پیوست.

قرار است از مجموع این ۱۵ بازیکن، ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال برای انتخابی جام جهانی مشخص شود

تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، ۶ شهریور به مصاف نیوزیلند می‌رود و ۸ شهریور هم برابر فیلیپین قرار خواهد گرفت. هر دو دیدار در مانیل برگزار می شود.