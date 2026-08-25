علی کمالی در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات «نهاده‌های دامی» با هدف بررسی مشکلات صنعت دام و طیور و مطالبه‌گری برای کاهش وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی آغاز شده است.

وی افزود: نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا نقش مستقیمی در قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی و در نهایت سفره مردم دارند و هرگونه اختلال در تأمین آنها می‌تواند به افزایش قیمت مرغ، گوشت و سایر اقلام منجر شود.

دبیر قرارگاه دادرسان عدالت و پیشرفت استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل قابل بررسی، مسیر طولانی و پرهزینه واردات نهاده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که بخشی از نهاده‌ها از کشورهای مختلف و با واسطه وارد کشور شده و پس از ورود از بنادر جنوبی، مجدداً به مناطق اصلی تولید مرغ در شمال کشور منتقل می‌شود.

کمالی تصریح کرد: این فرآیند علاوه بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و واسطه‌گری، وابستگی کشور به ارز خارجی را نیز افزایش می‌دهد و باید برای کاهش این وابستگی، راهکارهای جایگزین و کم‌هزینه مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی، افزایش تولید داخلی بخشی از نهاده‌های مورد نیاز، از جمله استفاده از ظرفیت کشت گندم دامی است که بر اساس بررسی‌های کارشناسی می‌تواند بخشی از نیاز کشور را تأمین کند.

دبیر مجمع مطالبه‌گران قرارگاه بقیه‌الله در استان اصفهان ادامه داد: راهکار دیگر، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای تجاری کشور برای تأمین نهاده‌هایی مانند ذرت و سویاست تا ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه، از ظرفیت‌های تجاری موجود با کشورهایی مانند روسیه و چین استفاده شود.

کمالی اضافه کرد: تجربه افزایش قیمت مرغ و سایر محصولات در زمان بروز اختلال در تأمین نهاده‌ها نشان می‌دهد که امنیت غذایی باید مانند سایر مؤلفه‌های امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد و ذخایر راهبردی کشور نیز باید به‌گونه‌ای باشد که در شرایط بحرانی، سفره مردم دچار مشکل نشود.

وی تصریح کرد: مطالبه‌گری در این حوزه با هدف تخریب یا سیاسی‌کاری انجام نمی‌شود، بلکه هدف آن شناسایی گلوگاه‌ها، ارائه راهکار و پیگیری اجرای تصمیماتی است که می‌تواند به کاهش هزینه تولید و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

دبیر قرارگاه دادرسان عدالت و پیشرفت استان اصفهان بیان کرد: تجربه عملیات‌های مطالبه‌گری در سطح کشور نشان داده است که وقتی مطالبه مردم به‌صورت منسجم و کارشناسی پیگیری شود، می‌تواند مسئولان را به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات جدید وادار کند.

کمالی تأکید کرد: قرارگاه دادرسان عدالت و پیشرفت در شهرستان اردستان نیز با شناسایی مسائل و مشکلات مردم، به دنبال آن است که مطالبات واقعی جامعه را از مسیر قانونی و مردمی پیگیری کند و این مطالبات را از سطح شهرستان به استان و در صورت نیاز به سطح ملی برساند.

وی یادآور شد: مطالبه‌گری مردمی زمانی اثرگذار خواهد بود که مردم و گروه‌های مطالبه‌گر در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ چراکه هم‌افزایی مطالبات شهرستان‌ها و استان‌ها می‌تواند زمینه پیگیری جدی‌تر مسائل و حل مشکلات مردم را فراهم کند.