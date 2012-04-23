جزئیات افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت/ محاسبه نرخ جدید در قبوض مشترکان

سید مصطفی سیدهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شفاف سازی افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت برای مشترکان در کل کشور اظهار داشت: تعرفه تلفن ثابت که تاکنون برای هر پالس مکالمه مبلغ 44.7 ریال بود هم اکنون به 51.03 ریال رسیده است که این تغییر قیمت براساس ابلاغیه شورای رقابت و هماهنگی با مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا منظور از هماهنگی با مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد تعرفه گذار در این بخش است، تصریح کرد: در این تعرفه گذاری و افزایش نرخ تلاش شده است که نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دراجرای این قیمتگذاری ها اعمال شود.

سیدهاشمی با تاکید براینکه هم اکنون تعرفه های جدید برای مشترکان تلفن ثابت در حال محاسبه است، تاکید کرد: نرخ های جدید از ابتدای اسفندماه در قبوض مشترکان اعمال و محاسبه می شود.

وی تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت را برای هر پالس مکالمه مربوط به تمامی تماس هایی عنوان کرد که از تلفن ثابت گرفته می شود و تفاوتی ندارد که این پالس مکالمه مربوط به تلفن بین شهری و موبایل و یا تلفن بین الملل باشد و گفت: تعرفه تعیین شده مربوط به نرخ پایه مکالمه با تلفن ثابت به ازای هر پالس است که افزایش حدود 2 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه را شامل می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد که این نرخ پایه براساس مصوبه شورای رقابت و جلب نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صورتحساب مشترکان اعمال می شود.

به گزارش مهر، شورای رقابت در مصوبه 65 و 66 خود در آبان ماه 90 افزایش 12 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت را تعیین و اعلام کرد که این نرخ جدید پالس مکالمات از اول دی ماه باید در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال شود.

اواسط فروردین ماه امسال نیز مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به همراه اول در برخی مناطق خاص در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی خبرداد و به مهر گفت که این افزایش نرخ مکالمات تحت هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است؛ اما حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد که هیچ هماهنگی در این زمینه با سازمان تنظیم مقررات صورت نگرفته است.

متوسط استفاده ایرانیها از تلفن در هر دوره حدود 13 هزار تومان است و تعرفه های تلفن ثابت در کشور نیز حدود 7 سال بود که تغییری نکرده بود.

شرکت مخابرات ایران حدود 25 میلیون مشترک تلفن ثابت دارد.