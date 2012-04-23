محمدعلی قره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه روسای دانشگاههای استان البرز که با حضور علی اکبر متکان معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه هنر البرز برگزار شده بود، گفت: حمایت از دانشگاهها و خدمت مسئولان به دانشگاهها از موارد مهم و مورد تاکید در این نشست بود.



وی افزود: معاون وزیر در این نشست واگذاری زمینهای دانشگاهی به ارگانهای غیردانشگاهی را موجب بروز مشکلاتی در درازمدت برشمرد.



قره با بیان اینکه بسیاری از مسئولان که اکنون در بخشهای مختلف نظام فعالیت می کنند، در دانشگاهها تحصیل کرده اند، تصریح کرد: این افراد فرزندان دانشگاهها هستند، لذا باید امنیت، حرمت و خدمت رسانی به دانشگاهها را ادای دینی به این مراکز بدانند.



رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز تاکید کرد: حفظ امنیت دانشگاهها موضوعی است که انتظار داریم مسئولان دستگاههای مختلف به آن توجه ویژه ای داشته باشند؛ زیرا بی حرمتی به این مراکز مهم فرهنگی صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد می کند.



وی همچنین با اشاره به جلسه ای که دو روز پیش به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، افزایش اقتدار، اعتبار و استقلال دانشگاهها را از موضوعات مهم و مورد تاکید در این نشست عنوان کرد و گفت: حفظ تعامل دانشگاهها با کلیه مسئولان و اولویت حاکمیت فرهنگ اسلامی در گزینش استادان از موارد مطروحه در این جلسه بود.

