زیارتگاه خالد نبی؛ میعادگاه عاشقان کوی دوست

به گزارش خبرنگار مهر، این زیارتگاه در یک منطقه کوهستانی و در فاصله 90 کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و 55 کیلو متری شمال شرق شهرستان کلاله و شش کیلومتری روستای گچی سو - نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده است.

در نزدیکی و پایین تر از بقعه خالد نبی، بقعه های عالم بابا و چوپان عطا و دره ای بنام پنج شیر و همچنین چشمه خضر دندان قرار دارند.

امان محمد حمید زاده رئیس هیئت امنای زیارتگاه خالد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هیئت امنا برای توسعه کمی و کیفی مجموعه، پیگیری روند طرح تصویب طرح ویژه زیارتی و گردشگری را در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیکترین روستا به این مکان مقدس روستای گچی سو بالاست، هیئت امنای زیارتگاه با مساعدت و همکاری شورای اسلامی و دهیاری طرح ویژه توسعه زیارتی و گردشگری را با نظارت دفتر فنی استانداری و اوقاف و امور خیریه و کارگروه گردشگری استان بررسی و تصویب کرده است و در انتظار پیگیری دستگاهها اجرایی و اختصاص اعتبار مورد نیاز است.

اجرای طرح توسعه مجموعه گردشگری خالد نبی

وی عنوان کرد: مجموعه زیارتی و گردشگری خالد نبی از ارکان اصلی و اساسی زیرساختهای توسعه شهرستان کلاله و شرق استان است و این مجموعه به لحاظ دارا بودن پتانسیل های منحصر بفرد در بخش های زیارتی فرهنگی، تاریخی، اکوتوریستی و گردشگری نیاز به توجه و اجرای طرح مصوب دارد.

حمیدزاده گفت: اجرای این پروژه می تواند به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه استان و شهرستان کلاله نقش آفرینی کند.

وی درباره طرح توسعه زیارتگاه خالد نبی که توسط کارگروه گردشگری و سازمان اوقاف و امورخیریه تصویب شده، اظهار داشت: به منظور تعیین عملکرد فضاهای مختلف کل سطوح سایت به شش قسمت تقسیم شده است.

وی گفت: فضای تجاری، خدمات و پشتیبانی، تفریحی و ورزشی، آثار باستانی، اقامتی از جمله بخش های این مجموعه است.

رئیس هیئت امنای زیارتگاه خالد نبی گفت: مهمترین کارکرد این مجموعه در طرح توسعه، کارکرد زیارتی است و ارتباط بین حوزه ها بنا به شرایط توپوپرافی از طریق محور پیاده و تله کابین برقرار می شود.

حمیدزاده عنوان کرد: ایده اصلی برنامه ریزی توسعه فضای سایت گردشگری خالد نبی، تلفیق و ساماندهی فضای طبیعی کوهستان و ارتفاع زیاد منطقه با اماکن زیارتی و تاریخی و بهره برداری حداکثری از فضاهای مناسب به دلیل محدودیت های فضایی است.

وی به فعالیتهای هیئت امنای زیارتگاه خالد نبی اشاره و اضافه کرد: ترسیم و بازسازی بتن کاری، جاده دسترسی به زیارتگاه به طول 450 متر و عرض پنج متر با مشارکت 15 میلیون تومانی اداره راه و ترابری کلاله و هزینه 10 میلیون تومانی هیئت امنا از جمله اقدامات است.

حمیدزاده گفت: راه اندازی بازارچه به تعداد 13 غرفه، آغاز عملیات احداث زیارتگاه حضرت عالم بابا با هزینه 150 میلیون ریال نیز از دیگر اقدامات است.

رئیس هیئت امنای زیارتگاه خالد نبی (ع) گفت: برق رسانی به زیارتگاه با تلاش فرمانداری و شرکت توزیع برق استان نیز از دیگر طرحهاست.

معرفی خالد بن نبی

یکی از پیغمبران عرب بعد از عیسی خالد نبی غیث بن سنان عبسی بود، که در گفتگوی محاوره ای ترکمنان، ایشان را « حالت نبی » می گویند .

به نقل از کتاب ناسخ التواریخ، خالد بن سنان شش هزار و 123 سه سال بعد از به دنیا آمدن آدم و در سال 530 میلادی بر تخت نبوت نشست و مردم زمان خود را به شریعت " اسماعیل ذبیح اله " دعوت می کرد.

مجموعه گورستان و زیاتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله 90 کیلو متری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و 55 کیلو متری شمال شرق شهرستان کلاله و 6 کیلومتری روستای گچی سو – نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده است .

قله کوه گوگجه داغ که در بین مردم به قله « قدرت » نیز معروف است، حدود 700 متر از سطح دریا ارتفاع دارد . رشته کوه گوگجه داغ از مشرق به کوه های بابا شملک و از شمال و غرب و جنوب به هزار دره اطراف پیوسته است .