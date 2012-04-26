آخرین شب اقامه عزای فاطمی در حسینیه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری دخت گرامی پیامبر اسلام صلواتاللهعلیهوآله، حضرت صدیقهی کبری سلاماللهعلیها، امشب پنجشنبه 7 رادیبهشت آخرین شب از مراسم عزاداری و سوگواری بانوی عصمت و طهارت، با حضور حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیهی امام خمینی رحمهالله برگزار می شود.
در این مراسم پس از اقامهی نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام حاج علی اکبری و مداحان اهل بیت علیهمالسلام حاج مهدی سماواتی و حاج مهدی سلحشور به تبیین شخصیت والای امالائمة حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و ذکر مصائب و مناقب ایشان خواهند پرداخت.
نظر شما