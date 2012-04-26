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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

امشب برگزار می شود؛

آخرین شب اقامه عزای فاطمی در حسینیه امام خمینی(ره)

آخرین شب اقامه عزای فاطمی در حسینیه امام خمینی(ره)

پنجمین شب اقامه عزای فاطمی بعد از نماز مغرب و عشاءبا مداحی آقایان سلحشور و سماواتی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری دخت گرامی پیامبر اسلام صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله، حضرت صدیقه‌ی کبری سلام‌الله‌علیها، امشب پنجشنبه 7 رادیبهشت آخرین شب از مراسم عزاداری و سوگواری بانوی عصمت و طهارت، با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه‌ی امام خمینی رحمه‌الله برگزار می شود.

 در این مراسم  پس از اقامه‌ی نماز مغرب و عشاء با  سخنرانی حجت الاسلام حاج علی اکبری  و مداحان اهل بیت علیهم‌السلام حاج مهدی سماواتی و حاج مهدی سلحشور به تبیین شخصیت والای ام‌الائمة حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و ذکر مصائب و مناقب ایشان خواهند پرداخت.

کد مطلب 1586455

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