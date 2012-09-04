تیم زیر 22 سال ایران از سد سوریه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیر 22 سال ایران که خود را برای حضور در پیکارهای آسیایی آماده می‌کند، عصر سه شنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم سوریه رفت.

در این دیدار دوستانه که با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، تیم کشورمان به برتری 3 بر یک دست یافت. برای تیم زیر 22 سال ایران در این بازی میلاد غریبی (3) و پیام صادقیان (58 و 75) موفق به گلزنی شدند و تنها گل تیم سوریه نیز در دقیقه 82 توسط "عمر خیریین" وارد دروازه تیم ایران شد.

در این دیدار دوستانه تیم کشورمان با ترکیب علیرضا بیرانوند، سعید لطفی (سلیمان علیزاده - 46)، محمد خانزاده، امین حاج محمد (هادی محمدی - 80)، شهریار شیروند، شهاب کرمی (میلاد فیاض بخش - 80)، یعقوب کریمی، محسن مسلمان، پیام صادقیان (کاوه رضایی - 75)، مرتضی پورعلی گنجی و میلاد غریبی (احمد زنده روح - 75) به میدان رفت.