مسعود شکوهی رئیس جدید شورای شهر بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بوشهر عصر سه‌شنبه در محل این شورا برگزار شد و اعضای شورا، ترکیب هیئت رئیسه این شورا را برای سال ششم انتخاب کردند.

اردشیر محمدی باغملایی که پنج سال ریاست این شورا را بر عهده داشت از دیگر اعضای شورا خواست تا به او رای ندهند و خواستار انتخاب شخص دیگری بعنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر بوشهر شد.

در این نشست مسعود شکوهی با کسب آرای همه اعضای شورا (هفت رای) بعنوان رئیس جدید شورای شهر بوشهر انتخاب شد و خانم حمیده ماحوزی نیز با رای همه اعضا بعنوان نایب‌رئیس این شورا انتخاب شد.

نصرالله اسدی بعنوان منشی شورای شهر و غلامرضا قادریان نیز به عنوان خزانه دار شورای شهر بوشهر انتخاب شد.

با درخواست محمدی باغملایی و اشاره به قانون شوراها، مسعود شکوهی با رای اعضای حاضر در شورا همچنان بعنوان سخنگوی شورای شهر بوشهر باقی ماند.

رئیس جدید شورای شهر بوشهر اظهار داشت: محمدی باغملایی شایستگی زیادی برای ریاست شورای شهر بوشهر داشت که توانسته بود در موقعیت‌های مختلف شورای شهر بوشهر را به خوبی اداره کند.

مسعود شکوهی ادامه داد: شورای شهر بوشهر تنها شورایی است که همه جلسات خود را به صورت علنی برگزار می‌کند و تاکنون جلسه غیر علنی نداشته است که این موضوع باعث خدمات‌رسانی بهتر و مطلوب تر به شهروندان شده است.