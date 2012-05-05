مشاغل خانگی در همدان؛ پایانی بر دردسرهای بیکاری/ 15600 شغل مجوز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شود.

پرواضح است که قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان آن ها می شود.

بررسی ها نشان می دهد که ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضا خانواده از مزایای این حرفه است

مشاغل خانگی بستر مناسب رونق کسب و کار است

کارشناس امور اجتماعی استان همدان در همین خصوص با بیان اینکه مشاغل خانگی سابقه بسیار دیرینه ای در زندگی بشر داشته و در واقع بسیاری از مشاغل از دیرباز در خانه ها انجام می شده است، گفت: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی باید برای احیا ظرفیت نیروهای مستعد جویای کار فراهم شود.

طاهره ایمانی با اشاره به اینکه در مشاغل و کسب و کارهای خانگی باید کار توسط اعضا خانواده در محیط خانه صورت گرفته و مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نشود، تاکید کرد: در کسب و کار مشاغل خانگی در محیط خانه تولید خدمت و کالا صورت می گیرد و عرضه، فروش و بازاریابی آن به خارج از محیط مسکونی منتقل می شود.

وی عنوان کرد: از ویژگیهای طرح کسب و کار خانگی این است که محیط خانه تغییر کاربری نمی یابد و معافیت از عوارض مالیاتی و تجاری شامل حال اینگونه محیط های کسب و کار خواهد شد.

ایمانی اظهار داشت: افزایش توان مهارتی شاغلان، استفاده از بازارچه های محلی به صورت دوره ای برای عرضه محصولات و ایجاد بستر مناسب فرهنگی رونق کسب و کار در حمایت از این طرح مورد توجه است.

متقاضیان ایجاد کسب و کار خانگی تسهیلات می گیرند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نبر با بیان اینکه آثار احیا کسب و کار خانگی در راستای تقویت اقتصاد ملی خواهد بود، گفت: به متقاضیان ایجاد کسب و کار خانگی 30 تا 50 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان ایجاد کسب و کار خانگی پرداخت می شود

مسعود اقلامی اظهار داشت: مجوز لازم برای ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی از سوی دستگاه های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، فنی حرفه ای و سازمان صنعت و معدن و تجارت و با هماهنگی دبیرخانه کارگروه اشتغال صادر می شود.

مدیرکل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: این دستگاه ها با همکاری دبیرخانه کارگروه اشتغال مجوزهایی با دو امضا صادر کرده و در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

وی با بیان اینکه هیچگونه رقمی برای افرادی که متقاضی فعالیتی غیر از مشاغل خانگی هستند اختصاص نمی یابد، اظهار داشت: مجوز متقاضیان از سوی دستگاه اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و قبل و بعد از پرداخت تسهیلات مسیر و مکان هزینه کرد تسهیلات مورد بررسی قرار می گیرد تا اعتبار پرداخت شده در مسیر ایجاد اشتغال هزینه شود.

مدیر کل کار و تعاون رفاه اجتماعی استان همدان گفت: افراد زیر پوشش کمیته امام خمینی(ره) و بهزیستی می توانند با چهار دستگاه پیش بینی شده برای ارائه مجوز مشاغل خانگی هماهنگی کرده تا برای پرداخت تسهیلات مجوز به آنها ارائه دهند.

به 124 رشته از مشاغل خانگی تسهیلات تعلق می گیرد

وی با ذکر اینکه طبق بررسی های صورت گرفته به 124 رشته از مشاغل خانگی تسهیلات تعلق می گیرد، در ارتباط با نحوه نام نویسی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی، اظهار داشت: افراد واجد شرایط باید با مراجعه به چهار دستگاه جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، فنی حرفه ای و سازمان صنعت و معدن و تجارت طرح خود را ارائه دهند و دستگاه اجرایی نیز مکلف به بررسی صلاحیت افراد برای انجام فعالیت مورد نظر است.

وی اضافه کرد: مراجعه کنندگان بابد با ارائه مدارک فنی و حرفه ای مسئولان را با تخصص و نوع حرفه خود آشنا کنند تا متولیان این امر بعد از بررسی و تشکیل پرونده فرد مجوز در دبیرخانه امضا، از طریق دستگاه اجرایی به دبیر خانه معرفی و دبیرخانه هم به بانک معرفی می کند.

وی گفت: بانک های عامل هیچگونه مشکلی از حیث پرداخت تسهیلات ندارند و دستگاه های اجرایی برای اینکه متقاضیان در باز پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه نشوند مکلف به نظارت به محل هزینه اعتبار اختصاص یافته هستند.

وی با تاکید بر اینکه تنها به مشاغلی مجوز ارائه می شود که هیچگونه مزاحمتی برای ساکنان آن محدوده ایجاد نکند، گفت: طبق قانون شهرداری ها موظف هستند در بوستان ها بازارچه هایی ایجاد کرده تا تولید کنندگان بتوانند اقلام تولیدی خود را در آن مکان ها عرضه کنند.

تسهیلات مشاغل خانگی به مشاغل روستایی نیز پرداخت می شود

اقلامی با ذکر اینکه تسهیلات مشاغل خانگی به مشاغل روستایی نیز پرداخت می شود، گفت: طبق تاکید استاندار همدان در کارگروه اشتغال باید کارگروه هایی در شهرستان ها تشکیل و فرمانداری ها به همراه دستگاه اجرایی مسائل مرتبط با اشتغال روستایی را پیگیری کنند.

وی افزود: ایجاد اشتغال در روستاها و ایجاد درآمد برای آنها موجب ساکن شدن آنها در روستا و جلوگیری از مهاجرت آنها می شود.

مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: دستگاه های مرتبط با روستاها در کارگروه اشتغال مورد بررسی و مشخص شده است و برای هر کدام از آنها وظایفی پیش بینی شده است.

مجوز 15 هزار و 600 شغل خانگی صادر شد

وی افزود: در راستای حمایت از مشاغل خانگی تاکنون مجوز 15 هزار و 600 شغل خانگی صادر و 9 هزار و 800 طرح برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند که از اعتباری افزون بر 34 میلیارد تومان، سود چهار درصد و سقف پنج میلیون تومان برای هر نفر برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه کشور نیاز به هر نوع مشاغل برای رفع بیکاری داشته و بخشی از اشتغال در واحدهای بزرگ و با سرمایه گذاری های کلان ایجاد می شود، افزود: اجرای طرح های کلان به علت گستردگی و وسعت زمان بر بوده و در عین حال این طرح ها یکی از ملزومات کشور برای رونق اشتغال و تولید به شمار می رود.

وی با بیان اینکه بخشی از اشتغال در واحدهای تولیدی کوچک که پشتیبان واحدهای بزرگ هستند ایجاد می شود، اضافه کرد: پیگیری برای تقویت و تشکیل واحدهای کوچک به عنوان زیر مجموعه واحدهای بزرگ امری ضروری است چراکه واحدهای بزرگ چند واحد کوچک خدمات رسان را در زیر مجموعه خود دارند.

وی با بیان اینکه بخشی از این مشاغل در بخش مشاغل خانگی ایجاد می شود، اظهار داشت: افراد جویای کار زیادی مشتاق و متقاضی فعالیت در منزل هستند و این افراد می توانند علاوه بر ایجاد اشتغال برای دیگر افراد نیز شغل ایجاد کنند.

مشاغل خانگی می تواند پشتیبانی برای واحدهای بزرگ باشد

وی مشاغل خانگی را پشتیبانی برای واحدهای بزرگ دانست و گفت: نمونه هایی مختلفی از اشتغال خانگی در استان همدان و در سطح وسیع در کشور وجود دارد که با کمترین هزینه بهترین وسایل و قطعات را تولید می کنند.

وی توضیح داد: هم اکنون در یکی از روستاهای دور افتاده همدان قطعات برقی و الکترونیکی مونتاژ و در اختیار مبادی خاص و واحدهای بزرگ قرار می گیرد که توسعه اینگونه مشاغل خانگی جایگاه ارزشمندی در ایجاد اشتغال داشته است.

اقلامی یکی از مشکلات مشاغل خانگی را بازار فروش آن دانست و گفت: اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با ایجاد بازاچه هایی خود اشتغالی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان که بتواند پشتیبان مشاغل خانگی و رونق فروش آنها باشد، موافقت کردند.

مدیر کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی همدان گفت: بیشتر تولیدات استان به علت نداشتن بازار فروش رونقی نداشته اند چنانچه اینگونه اقدامات برای شناساندن ظرفیت ها و تولیدات استان صورت گیرد می تواند در توسعه اینگونه حرفه ها و مشاغل تاثیرگذار باشد.

بسته بندی مناسب کالا موجب افزایش فروش کالاهای تولیدی می شود

مدیر کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان خواستار دسته بندی کالاها با کیفیت مناسب، به روز و بازار پسند شد و گفت: بسته بندی مناسب کالا موجب افزایش فروش کالاهای تولیدی می شود.

وی صرفه جویی ارزشمند در وقت، کاهش چشمگیر قیمت تمام شده، تبدیل شاغلان مزد بگیر به خویش کارفرمایان جدید، مشارکت فعال و موثر زنان در افزایش تولید ناخالص داخلی را از محاسن مشاغل خانگی برشمرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه با بیان اینکه در بخش بنگاه‌های زودبازده در سال گذشته 137 میلیارد تومان عقد قرارداد با بانک‌ها انجام شده است، گفت: پرداخت یارانه به واحدها ادامه دارد و در مجموع 10 میلیارد تومان یارانه به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده که وام دریافت کرده‌اند، پرداخت شده است.

وی گفت: به طرح‌های سال‌های 1386 و 1387 که به بهره‌برداری رسیده باشند یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: نرخ بیکاری در سال گذشته 12 و 4 دهم درصد بود.

آنچه مسلم است اینکه بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران و استان همدان است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی که به نظر می‌رسد تن به واقعیت نمی‌دهد مگر اینکه خود افراد به فکر چاره ای در این زمینه باشند که روی آوردن به مشاغل خانگی در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.