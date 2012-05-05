نمایش میدانی "بازی نامه فرود" در اصفهان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش میدانی "بازی نامه فرود"، نمایش منتخب بخش خیابانی سومین جشنواره تئاتر جوان حوزه هنری استان اصفهان، عصر پنجشنبه 14 اردیبشهت ماه در محوطه باز خانه هنرمندان اصفهان اجرا شد.

این نمایش تلفیقی است از روشهای اجرایی دو هنر نمایشی نقالی و تعزیه و به داستان جنگ فرود فرزند سیاوش و سپهسالار توس می پردازد.

نمایش "بازی نامه فرود" نوشته امیر دژاکام و به کارگردانی حسن وحید دستجردی و به سرپرستی مرتضی علی اکبری، گویای سرگذشت فرود پسر سیاوش است، کیخسرو دیگر فرزند سیاوش سپاهی برای خون خواهی پدر، به سوی توران روان می کند، سپه سالار این سپاه، توس است و توس بر خلاف خواست کیخسرو به سمت کلات رفته و با فرود و جریره روبرو می شود.

این نمایش در روزهای 21 و 28 اردیبهشت د ر محل محوطه باز خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان آبشار اول، بوستان ایثارگران اجرا خواهد شد.