به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین دوسالانه خوشنویسی که پسوند بین‌المللی را نیز بر دوش می‌کشد، با حضور محمود شالویی؛ مدیرکل سابق دفتر امور تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری این دوسالانه و محمدحسین شفیعی‌ها؛ دبیر دوسالانه و مدیرکل ارشاد استان قزوین و واحمد پیله‌چی مشاور هنری دبیر دو سالانه برگزار شد.

شالویی در این نشست ضمن بیان این مطلب که برپایی دوسالانه چهار سال قبل در برنامه‌ها قرار گرفت، گفت: در آئین گشایش نمایشگاه پیشکسوتان خوشنویسی موضوع برپایی دوسالانه خوشنویسی برای اولین بار مطرح شد. آن روز برپایی دوسالانه چندان متحمل نبود.

وی با بیان این مطلب که برپایی دوسالانه در چنین ظرف زمانی غیرممکن به نظر می‌رسید؛ گفت: با همت هنرمندان دو سال قبل دوسالانه اول همراه با بزرگداشت میرعماد برگزار شد و دوسالانه خوشنویسی ایران سبب شد تا جریان‌های جدیدی در عرصه خوشنویسی آغاز شود. شالویی با بیان این مطلب که سابقه این هنر و جلال آن از قدمت بسیاری برخوردار است، گفت: آمار خوشنویسان سطحی بی‌نظیر از هنرمندان و جامعه‌ای گسترده را به خود اختصاص داده است.

شالویی افزود: هیچ شهری در کشور ما خالی از خوشنویسان نیست. با این وجود سابقه رویدادهای خوشنویسی به صورت رسمی چندان متحمل نبود.

وی ادامه داد: خوشنویسی از هنرهای کم‌رخداد کشور است. پس از سال‌ها در سال 1375 اولین نمایشگاه بین‌المللی جهان اسلام شکل گرفت و پس از آن رخدادی در این راستا برگزار نشد. تا چهار سال قبل که در 17 تیر 90 نمایشگاه آثار بزرگان خوشنویسی برگزار شد. خوشبختانه در طول سال‌های گذشته چندین نمایشگاه خوشنویسی برگزار شد.

شالویی با بیان اینکه سابقه برپایی رویدادهای هنری خوشنویسی در کشور چندان بالا نیست،گفت: در سال 1375 اولین نمایشگاه خوشنویسی جهان اسلام برپا شد و پس از آن برنامه‌ای برای خوشنویسی به صورت یک رویداد هنری در کشور نداشتیم، تا اینکه در 17 تیر، 1387 اولین نمایشگاه نستعلیق در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، البته این نمایشگاه نیز به نقد کشیده است و بعد از آن چندین برنامه دیگر مرتبط با خوشنویسی در حوزه هنرهای معاصر برپا شد که مهمترین آنها مروری بر نقاشی خط ایران در شهریور سال 90، کارگاه خوشنویسی همزمان در خمین و تهران، کارگاه خوشنویسی در نمایشگاه قرآن بود.

وی افزود: حضور رشته خوشنویسی در جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان و جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در گرگان و همچنین حضور در 4 دوره جشنواره تجسمی فجر در همین سالهای مدیریت من در هنرهای تجسمی روی داد. شالویی گفت: موفقیت هنرمندان ایرانی در حراج‌های بین‌المللی و قیمت‌های شگفت‌انگیزی که بر روی آثار هنر خوشنویسی می‌گذارند نشان می‌دهد که چقدر هنر خوشنویسی امروز در دنیا مورد توجه است و به زودی هنر خوشنویسی ایران، جهان را معطوف خود می‌کند.

شالویی با اشاره به آثار رسیده به دومین جشنواره دوسالانه خوشنویسی گفت: در این دوسالانه 88 اثر از 632 هنرمند به دبیرخانه جشنواره رسیده که این آثار در بخش‌های رقابتی غیررقابتی و نمایشگاه ارزیابی خواهند شد.



در ادامه این نشست محمدرضا شفیعی‌ها، دبیر دومین دوسالانه خوشنویسی گفت: دوسالانه خوشنویسی به‌عنوان معتبرترین رخداد خوشنویسی کشور در هر دوره‌ای که برگزار می‌شود، بر غنای این هنر می‌افزاید و خود دوسالانه باعث شده که هنرمندان خوشنویسی با سلایق گوناگون در آن شرکت کنند. وی با اشاره به آثار رسیده به دومین دوسالانه خوشنویسی خاطرنشان کرد: مجموع 88 اثر از 632 هنرمند سراسر کشور به جز یک استان به دبیرخانه جشنواره رسیده‌است که این آثار در دو بخش رقابتی و غیررقابتی و نمایشگاه ارزیابی می‌شوند.



دبیر دومین دوسالانه خوشنویسی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر شورای سیاستگذاری دوسالانه قرار شد هنرمندانی که در بخش مسابقه شرکت می‌کنند، در نمایشگاه دوسالانه شرکت نکنند. در اولین دوسالانه هر هنرمند می‌توانست سه اثر به بخش مسابقه بفرستد اما در این دوره هر هنرمند تنها یک اثر می‌تواند به جشنواره ارسال کنند و به همین خاطر آمار آثار رسیده به جشنواره نسبت به دوره اول کمتر است و از طرفی قرار بر این شد که هنرمندان بخش مسابقه آثارشان تنها خوشنویسی باشد و هیچگونه کار زیباسازی بر روی آثار انجام نشده باشد و برای اولین‌بار در یک جشنواره هنرمندان فقط باید خوشنویسی ارایه کنند.



وی افزود: در این دوسالانه داوری آثار بخش مردمی و عمومی هم دارد به گونه‌ای که در روز افتتاحیه فرم‌هایی بین بازدیدکنندگان پخش می‌شود که از آنها خواسته می‌شود با پر کردن این فرم‌ها در مورد آثار هنری اعلام نظر کنند. وی درباره آثار بخش مسابقه دومین دوسالانه خوشنویسی گفت: در بخش مسابقه 163 اثر به نمایشگاه می‌رسد که این آثار شامل 82 اثر نستعلیق، 25 اثر نسخ و ثلث و 56 اثر شکسته نستعلیق است.



شفیعی‌ها اعلام کرد: در بخش نمایشگاه دومین دوسالانه خوشنویسی مجموعاً 246 اثر از پیشکسوتان و اساتید و مدعوین در قصر سعدالسلطنه قزوین به نمایش درخواهد آمد.



وی درباره تجلیل از استاد خط شکسته نستعلیق "درویش عبدالمجید" در دومین دوسالانه خوشنویسی خاطرنشان کرد: همچنین در نمایشگاه دو سالانه خوشنویسی در غرفه‌ای 40 اثر از عبدالمجید طالقانی به نمایش درمی‌آید. آثار هنرمندان برتر استان قزوین نیز در یک غرفه‌ای دیگری از نمایشگاه در معرض دید قرار می‌گیرد.



به گفته دبیر دومین دوسالانه خوشنویسی در دومین دوسالانه خوشنویسی در بخش بیداری اسلامی یک روز هنرمندان به اجرای زنده خوشنویسی می‌پردازد.

شفیعی‌ها درباره استفاده از خوشنویسی بدون زیباسازی در بخش مسابقه دومین دوسالانه خوشنویسی خاطرنشان کرد: حذف نقاشی خط در بخش مسابقه نه به معنی بی اهمیت کردن خوشنویسی است، این نتیجه نشست‌های شورای سیاستگذاری بود که قرار شد که بخش نقاشی‌خط بخش مجزایی داشته باشد و آثاری که در این بخش ارایه می‌شوند خوشنویسی باشند.



در ادامه شالویی درباره راه یافتن هنر خوشنویسی به مراکز آکادمیک و دانشگاهی گفت: موضوع اجرایی شدن روش‌های آموزشی خوشنویسی در مراکز آکادمیک از موارد جدی بود که در شورای سیاستگذاری مطرح و قرار شد یک بازنگری در دانشگاه‌ها صورت بگیرد که خوشنویسی به صورت مستقل وارد مباحث آموزشی شود و برای آن به صورت مستقل روشهای آموزشی تدوین کنند.



شفیعی‌ها، دبیر دومین دوسالانه خوشنویسی درباره اعلام فراخوان دوسالانه به کشورهای خارجی و همچنین عنوان بین‌المللی دوسالانه گفت: فراخوان این دوسالانه از طریق رایزنان فرهنگی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به کشورهای مختلف ارسال شد و آنها نیز در حال دریافت اطلاعات هستند و تعدادی از آنها کاملاً مشخص هستند ممکن است برای افتتاحیه دوسالانه نرسند، اما تا خرداد به دوسالانه می‌رسند.



وی افزود: البته از طریق سایت آثاری از هنرمند ایرانی از کشور کانادا به جشنواره رسیده‌است ولی تاکنون از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عضو اکو هیچ اثری نرسیده است، البته قرار است تعدادی از هنرمندان خارجی در این دوسالانه در بخش غیررقابتی شرکت کنند و برای بخش داوری جشنواره هنرمندانی از کشورهای خارجی اعلام آمادگی کردند.



شفیعی‌ها درباره بخش جنبی دومین دوسالانه خوشنویسی خاطرنشان کرد: در بخش جنبی جشنواره دو پیش همایش و بخش ویژه بیداری اسلامی و همایش شکسته نستعلیق برگزار می‌شود، در این بخش اساتیدی مثل استاد کابلی، استاد مشعشعی و استاد حیدری دعوت شده‌اند.

وی از انتشار کتاب دومین دوسالانه خوشنویسی تا پایان این دوسالانه خبر داد و گفت: در این دوسالانه کتاب نخستین دوسالانه خوشنویسی نیز منتشر خواهد شد.



وی درباره برگزیدگان دومین دوسالانه خوشنویسی نیز خاطرنشان کرد: در این دوره از دوسالانه هر رشته‌ای سه برگزیده دارد که در نستعلیق به علت فراوانی شرکت کننده برگزیدگان اول دوم سوم بیشتر از سایر رشته هاست، ولی در مجموع دوسالانه 47 برگزیده دارد که 12 برگزیده در سه رشته، 15 برگزیده رشته نستعلیق، 10 برگزیده شکسته نستعلیق و 5 برگزیده نسخ و ثلث خواهد بود.



در ادامه شالویی در پاسخ به سوال خبرنگاران که از وی دلیل عنوان بین‌المللی جشنواره را می‌پرسیدند در صورتی که جشنواره هیچ شرکت‌کننده بین‌المللی ندارد، گفت: تاکنون هر دو سالانه‌ای که در زمان مدیریت من برگزار شده‌است و عنوان بین‌المللی داشته با حضور هنرمندان خارجی برگزار شده است، من نمی‌دانم چرا شما قانع نمی‌شوید که این جشنواره بین‌المللی است.



وی از برگزاری دوسالانه ملی عکس تا پایان امسال خبر داد و گفت: امسال طبق برنامه دوسالانه‌های بین‌المللی کاریکاتور و تصویرسازی برگزار خواهد شد.