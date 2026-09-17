نیم میلیون نفر در سیستان و بلوچستان زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساختهای فاضلاب در سیستان و بلوچستان طی دو سال اخیر با افزایش پوشش جمعیتی، اجرای شبکههای جدید و آغاز ارائه خدمات در مناطق روستایی وارد مرحله تازهای شده است.
بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، شاخص بهرهمندی از خدمات فاضلاب در دولت چهاردهم ۳ درصد افزایش یافته و اکنون ۵۳۶ هزار و ۵۴۵ نفر از جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمعآوری فاضلاب قرار دارند.
فرهاد سرگلزایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه اظهار کرد: طی دو سال اخیر ۱۰۷ کیلومتر شبکه فاضلاب در سطح استان اجرا شده که نقش مهمی در توسعه خدمات شهری و افزایش دسترسی شهروندان به زیرساختهای فاضلاب داشته است.
وی افزود: توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب نخستین مرحله از مدیریت اصولی فاضلاب است و تکمیل این زنجیره نیازمند توسعه همزمان ظرفیتهای انتقال، تصفیه و استفاده مجدد از پساب است.
نخستین گامهای فاضلاب روستایی در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ورود مناطق روستایی به چرخه خدمات فاضلاب گفت: با بهرهبرداری از نخستین طرح فاضلاب روستایی استان در شهرک کهک شهرستان زهک، شاخص بهرهمندی روستایی که پیش از این صفر بود، به ۰.۳۳ درصد افزایش یافت.
سرگلزایی ادامه داد: توسعه خدمات فاضلاب در مناطق روستایی با توجه به پراکندگی سکونتگاهها و شرایط جغرافیایی استان، نیازمند طراحی مدلهای متناسب با ظرفیتهای هر منطقه است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فاضلاب علاوه بر کاهش آثار زیستمحیطی دفع غیربهداشتی فاضلاب، میتواند زمینه استفاده از پساب تصفیهشده در بخشهایی مانند کشاورزی و فضای سبز را فراهم کند.
آمارهای دو سال اخیر نشان میدهد توسعه خدمات فاضلاب در سیستان و بلوچستان در سه محور افزایش جمعیت تحت پوشش، گسترش شبکههای جمعآوری و آغاز خدماترسانی در مناطق روستایی دنبال شده است؛ مسیری که تکمیل آن نیازمند توسعه تأسیسات تصفیه و مدیریت پایدار پساب خواهد بود.
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