نیم میلیون نفر در سیستان و بلوچستان زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در سیستان و بلوچستان طی دو سال اخیر با افزایش پوشش جمعیتی، اجرای شبکه‌های جدید و آغاز ارائه خدمات در مناطق روستایی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، شاخص بهره‌مندی از خدمات فاضلاب در دولت چهاردهم ۳ درصد افزایش یافته و اکنون ۵۳۶ هزار و ۵۴۵ نفر از جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب قرار دارند.

فرهاد سرگلزایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: طی دو سال اخیر ۱۰۷ کیلومتر شبکه فاضلاب در سطح استان اجرا شده که نقش مهمی در توسعه خدمات شهری و افزایش دسترسی شهروندان به زیرساخت‌های فاضلاب داشته است.

وی افزود: توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب نخستین مرحله از مدیریت اصولی فاضلاب است و تکمیل این زنجیره نیازمند توسعه هم‌زمان ظرفیت‌های انتقال، تصفیه و استفاده مجدد از پساب است.

نخستین گام‌های فاضلاب روستایی در سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ورود مناطق روستایی به چرخه خدمات فاضلاب گفت: با بهره‌برداری از نخستین طرح فاضلاب روستایی استان در شهرک کهک شهرستان زهک، شاخص بهره‌مندی روستایی که پیش از این صفر بود، به ۰.۳۳ درصد افزایش یافت.

سرگلزایی ادامه داد: توسعه خدمات فاضلاب در مناطق روستایی با توجه به پراکندگی سکونتگاه‌ها و شرایط جغرافیایی استان، نیازمند طراحی مدل‌های متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های فاضلاب علاوه بر کاهش آثار زیست‌محیطی دفع غیربهداشتی فاضلاب، می‌تواند زمینه استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش‌هایی مانند کشاورزی و فضای سبز را فراهم کند.

آمارهای دو سال اخیر نشان می‌دهد توسعه خدمات فاضلاب در سیستان و بلوچستان در سه محور افزایش جمعیت تحت پوشش، گسترش شبکه‌های جمع‌آوری و آغاز خدمات‌رسانی در مناطق روستایی دنبال شده است؛ مسیری که تکمیل آن نیازمند توسعه تأسیسات تصفیه و مدیریت پایدار پساب خواهد بود.