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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۵

برگزاری نشست توانمندسازی شورای راهبری بانوان خراسان رضوی

برگزاری نشست توانمندسازی شورای راهبری بانوان خراسان رضوی

مشهد- نشست تخصصی توانمندسازی شورای راهبری بانوان شهرستان‌های خراسان رضوی با هدف آموزش اصول و مبانی راهبری فرهنگی و ایجاد هم‌افزایی جهت تحقق جریان‌سازی اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه نشست تخصصی توانمندسازی شورای راهبری بانوان شهرستان‌های استان با هدف آموزش اصول و مبانی راهبری فرهنگی و ایجاد هم‌افزایی جهت تحقق جریان‌سازی اجتماعی برگزار شد.

در این دوره آموزشی، راهبران فرهنگی با اصول و مبانی هدایت عملیات‌های فرهنگی آشنا شدند تا مهارت‌های لازم برای ایجاد حرکت عمومی در جامعه را کسب کرده و بتوانند عملیات‌های فرهنگی را در شهرستان‌ها به بهترین شکل پیش ببرند.

از اهداف راهبردی این نشست، برنامه‌ریزی برای سازماندهی و مدیریت ۳۰۰ هزار کنشگر زن در سطح استان خراسان رضوی است که توسط راهبران فرهنگی انجام خواهد شد تا با تبیین دقیق عملیات‌ها، جریان‌سازی مؤثری در جامعه بانوان استان رقم بخورد.

گفتنی است؛ این نشست با سخنرانی حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6949720

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