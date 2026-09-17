خوشنویسی از میراث ارزشمند فرهنگ ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد شفیعی مازندرانی شامگاه چهارشنبه در نخستین نشست از سلسله محافل آموزشی این هنر در حوزه هنری مازندران، خوشنویسی را از مهمترین میراثهای فرهنگی ایران اسلامی دانست.
این استاد پیشکسوت که بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت هنری دارد، در مسیر آموزش خود از محضر استادانی همچون غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی و یدالله کابلی خوانساری بهره برده و در زمینه خطوط نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث فعالیت کرده است.
شفیعی مازندرانی در این کارگاه درباره مباحثی همچون ساخت قلم، کیفیت مرکب، آمادهسازی و پرداخت کاغذ و تکنیکهای خوشنویسی در رشتههای مختلف مطالبی را ارائه کرد و با اجرای زنده، نکات آموزشی را برای شرکتکنندگان تشریح کرد.
وی همچنین با اشاره به سلوک و دیدگاه استادان گذشته و معاصر خوشنویسی، به پرسشهای حاضران پاسخ داد و تجربیات خود را در اختیار هنرجویان قرار داد.
حضور علاقهمندان در گروههای سنی مختلف، از نوجوانان تا پیشکسوتان و همچنین شرکت هنرجویانی با سطوح مختلف مهارتی، از ویژگیهای این نشست بود.
بر اساس برنامهریزی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران، این محفل آموزشی قرار است با هدف استمرار آموزش و انتقال تجربه، هر دو هفته یکبار برگزار شود.
این کارگاه تخصصی با حضور جمعی از علاقهمندان و هنرمندان خوشنویس از سراسر استان برگزار شد و شفیعی مازندرانی طی یک نشست پنجساعته، به آموزش عملی و تشریح ابعاد مختلف هنر خوشنویسی پرداخت.
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