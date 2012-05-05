رئیس هیئت تنیس روی میز کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت تنیس روی میز کردستان "اقبال ذوالفقارنسب" با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس هیئت تنیس روی میز استان کردستان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

این انتخابات در حالی برگزار شد که تنها کاندیدای پست ریاست هیئت تنیس روی میز استان کردستان اقبال ذوالفقارنسب بود که با کسب اکثریت آراء به مدت چهار سال ریاست هیئت تنیس روی میز را بر عهده گرفت.

رئیس جدید هیئت تنیس روی میز استان کردستان در این مراسم طی سخنانی خواستار حمایت های مالی فدراسیون به ورزش این استان شد و گفت: برای ساماندهی فعالیت های ورزشی در استان کردستان اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی قادر به رفع مشکلات مالی این رشته ورزشی نیست.

اقبال ذوالفقارنسب با بیان اینکه در استان کردستان استعدادهای مناسبی در رشته تنیس روی میز وجود دارد، افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی درست، حمایت مالی و جذب ورزشکاران مستعد در استان و شهرستان ها تنیس روی میز کردستان تا سطح ملی و جهانی ارتقاء یابد.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون تاکنون هیچ گونه کمکی را به این استان نکرده است، ادامه داد: تمامی هزینه های صرف شده در راستای ارتقاء ورزش این رشته در استان برعهده خود اداره کل ورزش و جوانان استان یا اعضاء این رشته بوده است که این خود نشان دهنده علاقه به این رشته در استان است.

رئیس جدید هیئت تنیس روی میز استان کردستان بیان کرد: جوانان ورزشکار این استان با کسب مقام سومی در رده سنی نوجوانان و جوانان در مسابقات عراق نشان دادند که از پتانسیل بالایی برخوردارند و به همین دلیل باید به صورت ویژه مورد تجلیل و تکریم قرار گیرند.

ذوالفقارنسب ادامه داد: من نه به دنبال کسب درآمد از این راه هستن و نه مسئولان تربیت بدنی به دنبال سود و منفعت هستند بلکه همه مسئولان زیربط به دنبال رشد و تعالی این رشته ورزشی در استان هستیم و به همین دلیل هم انتظار می رود که برنامه های هیئت مورد حمایت فدراسیون قرار گیرد.