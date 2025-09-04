دیدار رئیس فدراسیون تنیس روی میز عراق با سرپرست ورزش و جوانان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، «جمیل لطفاله نسبی» رئیس هیأت تنیس روی میز کردستان ظهر پنجشنبه به همراه «هەردە رەئوف بهرام» رئیس فدراسیون تنیس روی میز عراق، نایب رئیس دوم تنیس روی میز آسیا و رئیس اسبق هیأت تنیس روی میز استان سلیمانیه، با «فرزاد خاکی» سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست دو طرف بر توسعه همکاریها در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی، اردوهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی تأکید کردند.
فرزاد خاکی در این دیدار گفت: استان کردستان ظرفیت بالایی در میزبانی رویدادهای ورزشی دارد و میتواند نقش مؤثری در برگزاری دورههای آموزشی مربیگری و داوری برای ورزشکاران و مربیان اقلیم کردستان عراق ایفا کند.
وی افزود: تجربه برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی در سالهای گذشته نشان میدهد که کردستان توان میزبانی رویدادهای گسترده را داراست.
برگزاری اردوهای مشترک تیمهای تنیس کردستان عراق و ایران
همچنین رئیس فدراسیون تنیس روی میز عراق ضمن استقبال از این همکاریها اظهار داشت: تیمهای تنیس روی میز دو کشور میتوانند با برگزاری اردوهای مشترک و تعامل سازنده، سطح فنی خود را ارتقا دهند.
وی بر آمادگی فدراسیون عراق برای تقویت ارتباطات ورزشی با استان کردستان و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
گفتنی است استان کردستان به دلیل همجواری با اقلیم کردستان عراق همواره مراودات گستردهای در حوزههای مختلف داشته و تاکنون میزبان رویدادهای ورزشی متعددی با حضور ورزشکاران عراقی بوده است.
