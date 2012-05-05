آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحیپور بعد از ظهر شنبه در همایش بزرگ فرهنگیان بخش بردخون اظهار داشت: وظیفه خطیر معلمان در آگاهی بخشی به جامعه بر مبنای حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی است که همواره سرلوحه کار معلمان است و در این باور حقیقی بر خود میبالیم.
وی از حضور همه مسئولان و شوراها و دهیاران و انجمن های اولیا و مربیان، خانوادههای معظم ایثارگران و اقشار مختلف در این همایش تقدیر کرد و آن را نشانه تکریم شخصیت معلمان دانست.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ادامه داد: همت و تلاش فرهنگیان برای ارتقاء و تعالی جامعه انسانی و اسلامی است که معلمان با جان و دل و توان مضاعف در این راه قدم بر میدارند و الحمدالله منطقه بردخون نمونه ای از کار و فعالیت درخشان در مسیر رسیدن به توسعه پایدار علمی است که نتیجه سختکوشی و جهاد علمی معلمان این دیار است.
مصلحیپور افزود: زیربنای توسعه در کشور، آموزش و پرورش است و اگر میخواهیم پیشرفتی حاصل شود باید به این دستگاه توجه کنیم زیرا اگر فراموش شود هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: دارای استعداد و توان زیادی هستیم و در استان بوشهر این استعداد فراوان است و جوانان نیز توان مضاعفی دارند پس جامعه و خانوادهها باید برنامهریزی کنند تا این استعدادها شکوفا و بکار گرفته شود اما در استان به دلیل اینکه نیروهای متخصص کم داریم در زمینه اشتغال وضعیت مناسبی نداریم.
مصلحی پور یادآور شد: در آموزش و پرورش کارهای زیادی شده ولی برخی شیوه ها وارداتی بود و با آیین ما مطابقت نداشتند و بر اساس تأکید و سفارش رهبر معظم انقلاب سند تحول بنیادین تهیه و رونمایی شد و در سال 91در دستور کار قرار گرفت که به همه جوانب امر و نقص و کمبودها توجه دارد.
وی ادامه داد: در سیستم قبلی فقط علوم دیگران را مطالعه می کردیم اما در سند فعلی بحث پژوهش و تولید علم مطرح است و در دستور کار آموزش و پرورش و مسئولان دستگاهها قرار گرفته است که تغییر در دورههای مختلف تحصیلی نمونهای از این تحول است که سال ششم در مقطع ابتدایی اضاف خواهد شد و نظام آموزشی به صورت6-3-3اداره می شود.
دبیر شورای آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر امسال این تغییرات به صورت عملی آغاز می شود و انتظار داریم اولیا و ادارات مشارکت بیشتری در این موضوع داشته باشند و همکاری و همراهی اولیای دانش آموزان می تواند باعث رشد و ترقی جوانان و نوجوانان شود که حمایت خیرین در برنامه ها باعث دلگرمی دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت خواهد شد.
وی گفت: وقتی بحث از آموزش و پرورش است اذهان به سمت تشکیلات رسمی می رود اما در جامعه رفتارها و عملکردهای دیگری نیز در این موضوع سهیمند هر چند تعلیم و تربیت رسمی در اختیار تشکیلات آموزش و پرورش است.
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