۱۶ کبک وحشی از شکارچیان غیرمجاز در روانسر کشف شد

هیوا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با همکاری نیروهای شهرستانهای روانسر و جوانرود و با حضور فرمانده یگان حفاظت، در یک مأموریت مشترک موفق به شناسایی و برخورد با دو متخلف شکار غیرمجاز در حوزه شهرستان روانسر شدند.
وی افزود: این مأموریت با حکم قضایی ورود به منزل انجام شد و در جریان آن، تعداد ۱۶ قطعه کبک وحشی به همراه تعدادی از ادوات مورد استفاده در شکار و صید غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان روانسر با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان حوزه محیط زیست، گفت: محیطبانان با جدیت نسبت به شناسایی و برخورد با افرادی که اقدام به شکار و صید غیرمجاز میکنند، اقدام خواهند کرد و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود نخواهد داشت.
بهرامی ادامه داد: حفاظت از گونههای ارزشمند حیات وحش، بهویژه پرندگان وحشی، نیازمند مشارکت و همراهی مردم و اجرای جدی قوانین و مقررات زیستمحیطی است و مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان روانسر همچنان با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از کشف و ضبط کبکهای وحشی و ادوات شکار، پرونده تخلف این دو شکارچی برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
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