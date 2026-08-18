پیکان و گل گهر به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و گل‌گهر سیرجان در هفته دوم بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۱۵ امروز سه شنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه پاس تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان ساکت الهامی که هفته نخست را با شکست مقابل تراکتور پشت سر گذاشته بودند، در این دیدار برای کسب نخستین امتیاز فصل خود تلاش کردند و در نهایت موفق شدند به هدف خود برسند.

در سوی مقابل، گل‌گهر که در هفته نخست با یک گل نساجی را شکست داده بود، با هدایت سیدمهدی رحمتی به دنبال دومین پیروزی متوالی بود، اما در گلزنی ناکام ماند و به یک امتیاز این مسابقه بسنده کرد.

با این نتیجه، پیکان نخستین امتیاز خود در فصل جدید لیگ برتر را به دست آورد و گل‌گهر نیز چهار امتیازی شد.