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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در فریدونکنار

کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در فریدونکنار

فریدونکنار- فرمانده انتظامی فریدونکنار از شناسایی و کشف ۱۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زاده افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک محل فعال در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی کردند.

وی گفت: در بازرسی انجام‌شده از این محل، ۱۸ دستگاه ماینر که بدون دریافت مجوزهای قانونی و با استفاده غیرمجاز از شبکه برق فعالیت داشتند، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار، با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز اظهار کرد: پلیس در راستای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از مصرف غیرقانونی انرژی، با هرگونه فعالیتی که موجب خسارت به زیرساخت‌های اقتصادی و منابع عمومی شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق مجاری قانونی به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6920711

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