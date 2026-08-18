تأکید نماینده ولی فقیه در سپاه تهران بر تقویت معنویت و بصیرت در سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) بهارستان اظهار کرد: نمایندگی ولیفقیه در سپاه مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد که از مهمترین ابعاد آن، تعمیق معنویت، جاریسازی بصیرت دینی و صیانت فکری و اخلاقی از نیروهای سپاه و بسیجیان است.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه اصلی هر نهادی است، افزود: برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انسانی مؤمن و معتقد از اهمیت بالایی برخوردار است و برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن باید انسانهایی داشته باشیم که مانند کوه در برابر سختیها ایستادگی کنند.
معبودی ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی حافظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب است و نیروهای این مجموعه باید برای ملت ایران و ملتهای مستضعف جهان، قلعهای مستحکم و مطمئن باشند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران تصریح کرد: تحقق این مأموریت در سایه معنویت و بصیرت امکانپذیر است و انتظار میرود نمایندگیهای ولیفقیه در نواحی سپاه این مأموریت مهم را با جدیت دنبال کنند.
در این مراسم که با حضور سرهنگ پاسدار شیبانی فرمانده سپاه ناحیه بهارستان، حجتالاسلام موسوی امام جمعه شهرستان بهارستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، از خدمات حجتالاسلام شعیبی تقدیر و حجتالاسلام خسروی به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) بهارستان معرفی شد.
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