نتایج رسمی انتخابات تهران اعلام شد/ کل آرا 1126489 رای

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات کشور اسامی منتخبان تهران به ترتیب آرا به این شرح است:
1- بیژن نوباوه وطن 491799 رای
2- اسماعیل کوثری 431771 رای
3- احمد توکلی 404595 رای
4- علی مطهری 380653 رای
5- محمود نبویان 379512 رای
6- مهدی هاشمی 369317 رای
7- محمدرضا باهنر 368096 رای
8- علی اصغر زارعی 340999 رای
9- فاطمه رهبر 327958 رای
10- علیرضا زاکانی 327818 رای
11- زهره طبیب زاده نوری 321698 رای
12- روح الله حسینیان 301956 رای
13- حسین مظفر 298629 رای
14- فاطمه آلیا 294378 رای
15- مهدی کوچک زاده 291600 رای
16- غلامرضا مصباحی مقدم 286402 رای
17- لاله افتخاری 285285 رای
18- محمد سلیمانی 284452 رای
19- حمید رسایی 280483 رای
20- مجتبی رحماندوست 279302 رای
21- مهرداد بذرپاش 271771 رای
22- حسین طلا 268272 رای
23- الیاس نادران 268133 رای
24- علیرضا محجوب 262375 رای
25- حسین نجابت 254702 رای
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