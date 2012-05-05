نتایج رسمی انتخابات تهران اعلام شد/ کل آرا 1126489 رای

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اسامی منتخبان مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که در 4162 شعبه و از مجموع تعداد 1126489 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت نسبی آرا شده اند، را اعلام کرد.