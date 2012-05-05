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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۴

نتایج رسمی انتخابات تهران اعلام شد/ کل آرا 1126489 رای

نتایج رسمی انتخابات تهران اعلام شد/ کل آرا 1126489 رای

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اسامی منتخبان مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که در 4162 شعبه و از مجموع تعداد 1126489 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت نسبی آرا شده اند، را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات کشور اسامی منتخبان تهران به ترتیب آرا به این شرح است:

1- بیژن نوباوه وطن 491799 رای

2- اسماعیل کوثری 431771 رای

3- احمد توکلی 404595 رای

4- علی مطهری 380653 رای

5- محمود نبویان 379512 رای

6- مهدی هاشمی 369317 رای

7- محمدرضا باهنر 368096 رای

8- علی اصغر زارعی 340999 رای

9- فاطمه رهبر 327958 رای

10- علیرضا زاکانی 327818 رای

11- زهره طبیب زاده نوری 321698 رای

12- روح الله حسینیان 301956 رای

13- حسین مظفر 298629 رای

14- فاطمه آلیا 294378 رای

15- مهدی کوچک زاده 291600 رای

16- غلامرضا مصباحی مقدم 286402 رای

17- لاله افتخاری 285285 رای

18- محمد سلیمانی 284452 رای

19- حمید رسایی 280483 رای

20- مجتبی رحماندوست 279302 رای

21- مهرداد بذرپاش 271771 رای

22- حسین طلا 268272 رای

23- الیاس نادران 268133 رای

24- علیرضا محجوب 262375 رای

25- حسین نجابت 254702 رای

کد مطلب 1594384

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