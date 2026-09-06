اصلاح شبکه آبرسانی روستای دارشاهی دنا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، صمد سبحانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح اصلاح شبکه آبرسانی روستای دارشاهی در پی مراجعات و درخواست‌های مردمی و با پیگیری فرمانداری شهرستان دنا در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای رفع مشکل افت فشار و کمبود نسبی آب در این روستا، نزدیک به یک کیلومتر لوله پلی‌اتیلن سایز ۳۰ تأمین و عملیات اجرایی این طرح از دو هفته پیش آغاز شده است.

رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان دنا با بیان اینکه اعتبار اجرای این پروژه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: این اعتبار از محل منابع فرمانداری و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب تأمین شده است.

سبحانی ادامه داد: اجرای این طرح برای رفع مشکل آبرسانی حدود ۶۰ تا ۷۰ خانوار روستای دارشاهی پیش‌بینی شده و با تکمیل عملیات لوله‌گذاری، افت فشار شبکه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: عملیات اجرایی طرح در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری به اتمام برسد و پروژه وارد مدار بهره‌برداری شود.

رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان دنا تأکید کرد: اهالی روستای دارشاهی از آب شرب برخوردار هستند و مسئله موجود مربوط به افت فشار و کمبود نسبی آب بوده که با اجرای طرح اصلاح شبکه در حال برطرف شدن است.