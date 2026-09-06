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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

اصلاح شبکه آبرسانی روستای دارشاهی دنا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان

اصلاح شبکه آبرسانی روستای دارشاهی دنا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان

یاسوج-رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان دنا از اجرای طرح اصلاح شبکه آبرسانی روستای دارشاهی با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد سبحانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح اصلاح شبکه آبرسانی روستای دارشاهی در پی مراجعات و درخواست‌های مردمی و با پیگیری فرمانداری شهرستان دنا در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای رفع مشکل افت فشار و کمبود نسبی آب در این روستا، نزدیک به یک کیلومتر لوله پلی‌اتیلن سایز ۳۰ تأمین و عملیات اجرایی این طرح از دو هفته پیش آغاز شده است.

رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان دنا با بیان اینکه اعتبار اجرای این پروژه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: این اعتبار از محل منابع فرمانداری و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب تأمین شده است.

سبحانی ادامه داد: اجرای این طرح برای رفع مشکل آبرسانی حدود ۶۰ تا ۷۰ خانوار روستای دارشاهی پیش‌بینی شده و با تکمیل عملیات لوله‌گذاری، افت فشار شبکه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: عملیات اجرایی طرح در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری به اتمام برسد و پروژه وارد مدار بهره‌برداری شود.

رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان دنا تأکید کرد: اهالی روستای دارشاهی از آب شرب برخوردار هستند و مسئله موجود مربوط به افت فشار و کمبود نسبی آب بوده که با اجرای طرح اصلاح شبکه در حال برطرف شدن است.

کد مطلب 6939428

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