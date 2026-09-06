برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی عفاف و حجاب سطح ۲ در گلستان

فاطمه‌سادات میررسولی در حاشیه برگزاری دوره تکمیلی تربیت مربی تخصصی عفاف و حجاب سطح ۲ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره تکمیلی تربیت مربی تخصصی عفاف و حجاب سطح ۲ ویژه پذیرفته‌شدگان دوره مقدماتی «طلایه‌داران عفاف» در استان گلستان برگزار شد.

وی افزود: این دوره به مدت یک روز در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در گرگان در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان در بخش حضوری مرحله دوم، آموزش‌های تخصصی مرتبط با عفاف و حجاب را فرا گرفتند.

میررسولی با اشاره به روند آموزشی این طرح اظهار کرد: شرکت‌کنندگان پیش از ورود به مرحله تکمیلی، دوره مقدماتی سطح یک را به صورت مجازی در دانشگاه تخصصی مجازی عفاف و حجاب سپری کرده و پس از موفقیت در آزمون، امکان حضور در مرحله دوم را پیدا کردند.

وی ادامه داد: دوره سطح ۲ با هدف ارتقای توانمندی مربیان و فراهم کردن زمینه فعالیت تخصصی آنان در حوزه عفاف و حجاب، زن و خانواده و جهاد تبیین طراحی شده است.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به حضور اساتید این دوره گفت: وزیری، مدیر مؤسسه فرهنگی هنری خیبر و اسلاملو، پژوهشگر، نویسنده برتر حوزه حجاب و از فعالان حوزه زن و خانواده در سطح کشور، تدریس این دوره را بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه محتوای آموزشی دوره صرفاً به مباحث نظری محدود نمی‌شود، اظهار کرد: پس از گذراندن بخش عملی، برای شرکت‌کنندگان گواهی معتبر صادر می‌شود و افراد واجد شرایط می‌توانند در مسیر فعالیت‌های آموزشی و تبیینی حوزه عفاف و حجاب نقش‌آفرینی کنند.

میررسولی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این طرح، تربیت نیروهای توانمند و متخصص برای پاسخ‌گویی دقیق و مستند به مسائل مرتبط با عفاف و حجاب است تا مربیان آموزش‌دیده بتوانند متناسب با نیازهای جامعه، فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی مؤثرتری داشته باشند.

وی افزود: استمرار این دوره‌های آموزشی می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از مربیان تخصصی در استان کمک کند؛ افرادی که علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی، توانایی انتقال صحیح مفاهیم و گفتگو با گروه‌های مختلف جامعه را داشته باشند.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: آموزش تخصصی مربیان، مقدمه‌ای برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی در حوزه عفاف و حجاب است و تلاش می‌شود ظرفیت ایجادشده در ادامه مسیر، در برنامه‌های جهاد تبیین و فعالیت‌های مرتبط با زن و خانواده در سطح استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: پذیرفته‌شدگان این مرحله پس از طی فرآیند آموزشی و عملی، وارد مراحل بعدی فعالیت تخصصی خواهند شد و از ظرفیت آنان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با عفاف و حجاب و جهاد تبیین در استان استفاده می‌شود.