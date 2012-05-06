خطر تشعشعات موبایل در گوشیهای قاچاق/ گوشی های داخل تست می شوند

دلنواز فرودین در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام پروژه ای توسط نهادهای ذیربط خبرداد که براساس آن اثرات ناشی استفاده از گوشی های موبایل بر روی حیوانات آزمایشگاهی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است و گفت: برخی شواهد روی حیوانات از اثرات سوء در استفاده دراز مدت از گوشی های موبایل حکایت دارد اما این نتایج تنها به عنوان یک ریسک فاکتور درنظر گرفته شده و هنوز قطعی نیست.

فرودین گفت: در چنین شرایطی و در صورت تایید این تحقیقات، ریسک ابتلا به بیماری برای گوشیهای موبایل قاچاق و غیر استاندارد به مراتب بیشتر از گوشیهایی خواهد بود که از مبادی ورودی و به صورت قانونی وارد می شود.

عضو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان با تاکید براینکه نظارت بر استاندارد گوشی های موبایل در کشور از مبادی ورودی گمرک به جدیت دنبال می شود، اضافه کرد: در این شرایط و به دلیل احتمالاتی که هنوز به اثبات قطعی نرسیده است بهترین اقدام ایمنی و حفاظت در برابر این تشعشعات است.

وی ادامه داد: این دقیقا مانند این است که طبق بررسی ها مشخص شده که ریسک سرطان ریه در افراد سیگاری بیشتر است و به همین دلیل انجمن جهانی سرطان این موضوع را عنوان کرده است؛ براین اساس در بحث گوشیهای موبایل نیز اثرات سوء ناشی از استفاده درازمدت از گوشی های موبایل را منابع جهانی رد نکرده اند و به عنوان احتمال درنظر گرفته اند.