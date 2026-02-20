نشست پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی با مهدی تاج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست که با حضور سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد، امیر زارعی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و جمعی از پیشکسوتان و اهالی فوتبال خراسان همراه بود، حاضران به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود پیرامون توسعه فوتبال استان پرداختند.
در این دیدار پیشکسوتان فوتبال خراسان ضمن قدردانی از توجه فدراسیون به ظرفیتهای استان، بر ضرورت حمایت از استعدادهای پایه، ساماندهی زیرساختها و تقویت تعامل میان هیئتهای فوتبال شهرستانها تأکید کردند.
رئیس فدراسیون فوتبال نیز در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی فوتبال خراسان در کشور، بر استفاده از تجربیات پیشکسوتان در مسیر برنامهریزیهای آتی و توسعه فوتبال در سطوح مختلف تأکید کرد.
نظر شما