باخت بزرگ سختگیرها در یونان/ ریاضت اقتصادی در مسیری دشوار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریهای خارجی، حزب محافظه کار دموکراتیک جدید که تنها 20 درصد از 80 درصد از آرا شمارش شده را به دست آورده و حزب سوسیالیست پان هلنیک که از آن به "پاسوک" یاد می شود 14 درصد از آرا را به دست آورداست.

بنا به آخرین نتایج به دست آمده دو حزب اصلی محافظه کار دموکراسی نوین و حزب چپ پاسوک موفق شدند تنها ۳۲ تا ۳۴.۵ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به خود اختصاص دهند. در رای گیری سال ۲۰۰۹ این احزاب چیزی نزدیک به۷۷.۴ درصد آرا را کسب کرده بودند.

هر چند حزب دموکراسی نوین به رهبری آنتونی ساماراس همچنان بیشترین آرای انتخابات روز یکشنبه را در دست دارد ولی بیشترین کرسی ها را در انتخابات روز یکشنبه از دست داده و مجبور به درخواست ائتلاف با احزاب دیگر شده است. حزب سوسیالیت پاسوک در جایگاه سوم و جایگاه بعدی نصیب حزب راستگرای افراطی طلوع طلایی شد که برای نخستین بار به مجلس یونان راه یافته است.

در همین حال سیرزیا که ائتلافی از احزاب چپگرای یونان و مخالف سیاست ریاضت‌های اقتصادی است نیز خواستار از میان رفتن شرایط مندرج در قرارداد کمک‌ها به این کشور شد.

حزب دموکراسی نوین از سوی رئیس جمهوری یونان مامور تشکیل دولت تازه خواهد بود، اما به گفته ناظران بعید است بتواند تعهد یونان برای ریاضت کشی را پیش ببرد.