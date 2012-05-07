روستائیان و عشایر بوشهر تحت پوشش پزشک خانواده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالمحمد خواجه‌ئیان عصر دوشنبه در کارگروه پزشک خانواده استان بوشهر اظهار داشت: در مرحله نخست اجرای طرح پزشک خانواده در استان بوشهر همه مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت زیر20 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 62 مرکز، 115 پزشک، 76 ماما، 34 آزمایشگاه، 62 داروخانه و دو رادیولوژی در اجرای طرح پزشک خانواده در استان بوشهر مشارکت دارند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: با اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای استان بوشهر 525 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

وی افزود: مرحله دوم طرح پزشک خانواده از نیمه اول امسال در شهرهای خورموج، کنگان و گناوه و مرحله سوم نیز در شهرهای بوشهر و برازجان در دیماه امسال آغاز می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: پزشک خانواده پزشکی است که حداقل دارای مدرک پزشکی حرفه‌ای پزشکی و مجوز معتبر فعالیت حرفه‌ای پزشکی در محل ارایه خدمت باشد.

وی گفت: در این طرح به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت یک تیم سلامت، به ازای هر دو هزار و500 نفر جمعیت یک پزشک و در هر تیم سلامت یک مرکز پزشک خانواده و سه پایگاه (مطب) با استقرار فاصله یک و نیم کیلومتر از همدیگر و در مجموع در تیم سلامت 17 نفر پرسنل ارایه دهنده خدمات هستند.

خواجه‌ئیان اظهار داشت: پزشک خانواده موظف است در همه ساعت بجز ساعات 22 تا هفت صبح که با درخواست ستاد استانی و تائید ستاد کشوری قابل تغییر است، با در اختیار گذاردن تلفن ثابت و همراه خود به همه تماسهای تلفنی افراد تحت پوشش پاسخ داده و نسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی لازم اقدام کند.