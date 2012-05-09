سید محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه های اعضای شورای شهر تهران نسبت به تغییرات طرح تفصیلی پایتخت گفت: برابر قانون تمام مصوبات کمیسیون ماده 5 ناظر بر طرح تفصیلی باید به تایید شورای عالی شهر سازی و معماری برسد، شهرداری تهران نیز بعد از هماهنگی با شورای شهر تهران و کمیسیون ماده 5 ، طرح تفصیلی را برای تصویب به شورای عالی شهرسازی که متشکل از نمایندگان مختلف دستگاهها و وزرات خانه‌هاست ارسال کرد.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز نقطه نظرهایی نسبت به طرح داشت که مورد تایید شورای عالی شهرسازی قرار گرفت. بر اساس آن زمینهای پیرامونی شهر تهران به پهنه مسکونی تبدیل و با عنوان مسکن مهر در آن ساخت و ساز انجام شود.

ایازی با بیان این که اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع اعتراض دارند گفت: شورا پیشنهادی را مطرح کرد که شهرداری نیز با آن موافق است مبنی بر اینکه به جای ساخت و ساز در این محدوده وزارت راه و شهرسازی در بافت ها فرسوده ساخت و ساز کند تا تعداد قابل توجهی از افراد که فاقد مسکن هستند صاحبخانه شوند و هم ساکنان این محدوده که در ساختمانهای فرسوده زندگی می کنند صاحب خانه هایی ایمن شوند.

وی ادامه داد: اصلاحاتی کوچکی نیز در پهنه های مسکونی اعمال شده بود که به تصویب شورای عالی شهرسازی نیز رسیده بود و اعضای شورا هم با توضیحات شهردار نسبت به این موضوع قانع شدند.

ایازی در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست افزایش تراکم در پهنه های مسکونی به شورای عالی شهر سازی برای تصویب ارائه شده گفت : این افزایش به دلیل آن بود که مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود و اجرایی شدن طرح تفصیلی تاثیر قابل توجهی برقیمت مسکن نگذارد. بیشتر اعضای شورای شهر نیز مخالفتی با این موضوع نداشتند اما تاکید داشتند وزارت راه به جای تغییر پهنه‌های مسکونی به ساخت و ساز در بافت های فرسوده ورود پیدا کند.

سخنگوی شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که تعهدات وزارت راه و شهرسازی در خصوص زمینهای مسکونی به مردم چه می شود گفت: ساز وکارهایی وجود دارد که این تعهدات به مکانهای دیگری منتقل شود اما ما نیز پس از اعتراض شورا این موضع را دنبال می کنیم.