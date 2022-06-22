تسهیل خرید مسکن در تهران با تمهیدات شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه در دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کنار مشکلات موجود در پایتخت، علم، دانش و مردم خوبی داریم، اظهار کرد: امکانات زیادی در این شهر وجود دارد و راه و مسیر، هم آفرینی و ساختن شهری است که بتواند الگو قرار بگیرد و مایه آسایش، امنیت، رفاه و رشد شهروندان و خانواده‌ها شود.

شهردار تهران با اشاره به اینکه هویت اساسی تهران پایتخت نظام جمهوری اسلامی است، یادآور شد: تهران قدمتی هفت هزار ساله دارد و از ۲۶۴ سال پیش به عنوان پایتخت انتخاب شده است و در این ۲۶۴ سال مسیری را طی کرده که نیاز به بازطراحی دارد.

وی با تأکید بر اینکه این بازطراحی باید با الگویی جدید و بر محور توسعه حمل و نقل شهری و ۳۲۵ ایستگاه مترو و سایر وسایل حمل و نقل انجام شود، خاطرنشان کرد: می‌توان این بازطراحی را بر اساس معماری ایرانی-اسلامی و هویت پایتخت و مبتنی بر پاسخ به نیازها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر بخش‌ها انجام داد.

زاکانی با بیان اینکه چشم‌انداز ما برای این بازطراحی ۱۰ ساله و همزمان با سال ۱۴۱۰ است، تصریح کرد: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده و به دنبال این هستیم که پیرامون ایستگاه‌ها را پارسل به پارسل بررسی کنیم و با بارگذاری مجدد که الزام قانونی ماست و از تیرماه سال قبل شورای عالی شهرسازی این الزام را مطرح کرده، شهری جدید را طراحی کنیم.

وی ادامه داد: موضوع نما برای ما بسیار مهم است لذا به دنبال این هستیم که معماری ایرانی-اسلامی به عنوان مؤلفه ای که در سده‌های قبل در ایران خلق شده و با هویت اساسی ما عجین و به نوعی افتخار ماست، در بافت شهری نهادینه شود.

شهردار تهران با اشاره به بازطراحی بارگاه حضرت زهرا (س) در منطقه ۱۷ و ۱۸ و متفاوت شدن با گذشته، ابراز امیدواری کرد که این اقدام در مناطق دیگر نیز انجام شود. در حوزه نما نیز الگوهای جدیدی را برای کاهش زمان صدور پروانه دنبال می‌کنیم.

وی در خصوص تفکیک پسماند از مبدأ نیز یادآور شد: روزانه پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ تن پسماند در تهران تولید می‌شود که ۶۷ درصد آن به آرادکوه منتقل می‌شود و یک ظلم بزرگ برای شهر و اهالی جنوب شهر تهران است لذا هشت پهنه در پایتخت در نظر گرفته شده است. امسال چهار پهنه بهره برداری می‌شود و پیرامون این پهنه‌ها، تولید پسماند در منازل، انتقال به پهنه‌ها، استقرار امکانات در پهنه‌ها برای تبدیل پسماند به انرژی، کمپوست و در نهایت کاهش انتقال پسماند به آراد کوه به میزان ۱۰ درصد را دنبال می‌کنیم.

علیرضا زاکانی با بیان اینکه چهار پهنه نیز در سال آینده پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: بوی نامطبوع در آرادکوه یک میراث شوم چند ده ساله است. به دنبال این هستیم که ورودی را کاهش داده و بتوانیم این بو را کنترل کنیم.

وی با اشاره به دغدغه مستأجران و تصمیمات جدید در حوزه مسکن، یادآور شد: ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش، همیت و غیرت ماست و اگر من به عنوان خدمتگزار مردم کوچک‌ترین همیتی داشته باشم باید آب شوم که ببینم یک زوج جوان از شرایط سخت مسکن استیجاری و قیمت بالای ملک، سرخورده و سرشکسته شوند و کسانی که عائله مند هستند در پیچ و خم مسکن گرفتار شده اند.

زاکانی افزود: ۶۶ سال زمان می‌برد که کسی بتواند با حقوق دریافتی خود مسکن خریداری کند و از سویی دیگر ۶۵ درصد سبد خانوار صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌شود.

وی با بیان اینکه گام اول این است که از مصوبه سران استفاده کنیم و به وزارت راه و شهرسازی کمک کنیم که برای تمدید خودکار اسکان مستأجران اقدام کند، اظهار کرد: این مستأجران ۵۱ درصد جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند. باید از طریق تسهیلات و مشوق‌ها بتوانیم در حوزه تملکی وارد شویم که در این زمینه مصوبه‌ای در بافت فرسوده داریم که می‌توانیم اضافه طبقه را از سه به چهار طبقه افزایش دهیم که مشوق بسیار خوبی است.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: مولفه‌هایی برای سایر سطوح در نظر گرفته شده و در کنار آن، اقدام میان مدتی را دنبال می‌کنیم که دو ساله است و با قبول مسئولیت اجتماعی خود، هم می‌خواهیم در حوزه تملکی و هم در حوزه استیجاری ورود کنیم؛ به طوری که شهرداری بتواند با در اختیار قرار دادن زمین و صدور پروانه امکانی را فراهم کند که صاحب مسکن شدن در تهران دیگر افسانه نباشد و زندگی در ملک استیجاری افراد را به سختی و تنگنا نیندازد.

وی با بیان اینکه عدد و رقم بسیار بالایی پیش بینی شده است، گفت: پنج منطقه به صورت خاص و ۱۷ منطقه دیگر نیز به صورت عمومی در حوزه تملکی و استیجاری وارد می‌شوند.

زاکانی تأکید کرد: برای برنامه بلند مدت به دنبال این هستیم که با بازیابی پیرامون ایستگاه‌های مترو، بتوانیم هویت و آینده شهر را تضمین کنیم.

وی ادامه داد: اگر اقدامات فعلی به مقصد برسد این وعده قطعی را به مردم می‌دهم که گره از مشکل مسکن مردم تهران برداشته شود.

شهردار تهران با بیان اینکه پیگیری می‌کنیم که به صورت جدی، شهرداری تعیین کننده اصلی افزایش اجاره و بهای مسکن باشد، گفت: با این اقدام از سوداگری‌ها جلوگیری خواهد شد؛ می‌توان اجاره داری حرفه‌ای ایجاد کرد تا بتوانند سود خود را داشته باشند اما نه به اینگونه که اجاره درصد قابل توجهی افزایش پیدا کند. به طور صریح اعلام می‌کنم که شهرداری می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی همچنین تصریح کرد: مسکن در بخش کوچک مقیاس و البته متعارف و مسکن به متراژ بزرگ‌تر مد نظر قرار خواهد گرفت.

شهردار پایتخت افزود: در حال تفاهم هستیم و جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی داشتیم و امروز نیز جلساتی را داریم تا به امید خدا به نتیجه قطعی تا دو هفته آینده در این زمینه برسیم.

زاکانی با بیان اینکه ضوابط شهرسازی در متروپل رعایت نشده است، تأکید کرد: یک جنایت در متروپل صورت گرفته است. عدم دقت در ساخت، بی دقتی در نظارت و سودجویی سازنده دست به دست هم داد تا این حادثه تلخ رخ دهد که می‌تواند منشأ دقت صد برابر در تهران برای این موضوعات باشد.