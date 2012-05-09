متن کامل رای کمیته انضباطی درباره دیدار گیتی پسند و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این رای به شرح زیر است: هفته پایانی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور که از حساسیت خاصی برخوردار بود و دو دیدار حساس آن در دو سالن شهرستان اصفهان به ترتیب بین تیم‌های گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس تهران و فولادماهان و شهیدمنصوری قرچک برگزار شده بود نتایجی را در برداشت که پس از انجام مسابقه و پرگل تیم گیتی پسند اصفهان با نتیجه 11 بر 2 مقابل تیم پرسپولیس تهران و نیز پیروزی تیم فوتبال شهید منصوری قرچک با نتیجه 7 بر 4 مقابل تیم فولادماهان که منتهی به قهرمانی تیم گیتی پسند و نایب قهرمانی تیم شهید منصوری قرچک و مقام سومی تیم فولاد ماهان شد در مظان اتهام تبانی قرار گرفت.

اتهام تبانی به گونه‌ای بود که اوضاع و احوال حاکم بر این دو مسابقه و نحوه عملکرد برخی از بازیکنان و عوامل تیم‌ها تحت عنوان تبانی، تیتر اول رسانه‌ها شد و برخی صحنه‌های مربوط به عملکرد تبانی گونه بازیکنان و عوامل نیز از طریق شبکه‌های تلویزیونی مورد تحلیل قرار گرفت و در این خصوص به دلیل عملکرد سئوال برانگیز برخی از بازیکنان تیم فوتسال پرسپولیس تهران در داخل زمین مدیریت محترم باشگاه پرسپولیس نیز در اولین واکنش رسمی خود از وقوع تبانی در باشگاه خود پرده برداشته و از طریق رسانه‌ها اعلام کرد که تبانی برای مدیریت باشگاه محرز شده و ضمن عذرخواهی از آسیب دیدگان این رفتار اظهار کرد که با خاطیان برخورد خواهد کرد.

کمیته انضباطی به محض مطرح شدن تبانی در رسانه‌ها و به محض دسترسی به فیلم مسابقه، پرونده مربوط به تبانی را در دستور کار خود قرار داد و علی رغم همزمانی با تعطیلات نوروز 91 در اولین فرصت اداری سال نو، در مورخ 6/1/91 خطاب به باشگاه فرهنگی ورزشی شهید منصوری قرچک و نیز باشگاه پرسپولیس تهران و نیز سایر مبادی ذیربط، از آنها خواست که دلایل و مدارک به دست آمده را به کمیته انضباطی تسلیم کند.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهید منصوری در مورخ 16/1/91 اولین شکایت را که حاوی مطالب و مستنداتی بود ارائه کرد و کمیته مسابقات فوتسال نیز در تاریخ 19/1/91 گزارش جامعی ارائه کرد ولی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس پاسخی به کمیته انضباطی نداد که علی رغم تماس‌های مکرر و قول مسئول محترم کمیته انضباطی باشگاه مبنی بر تسلیم پاسخ در 48 ساعت آینده بازهم پاسخی نرسید و پس از سپری شدن بیش از یک ماه از نامه اول و ارسال نامه دوم به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس آن باشگاه با گذشت 40 روز هنوز پاسخی نداده و مدیریت محترم باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در حالی در رسانه‌ها برخوردش با عاملان تبانی گزارش داده که هیچ مستندانی به کمیته انضباطی ارائه نکرده است.

کمیته انضباطی در اجرای مفاد ماده 41 آیین نامه این کمیته و با تشکیل گروهی سه نفره تحقیقات مورد نیاز را انجام داد و به موازات این تحقیقات مکاتباتی نیز با برخی نهادهای مرتبط از جمله اداره محترم حراست فدراسیون و نیز دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای فوتبال و نیز معاونت محترم ورزش وزارت ورزش و جوانان به عمل آمد و نهایتا کمیته انضباطی رفتارهای غیرورزشی و غیرجوانمردانه حادث شده در دو مسابقه روز پایانی فوتسال در اصفهان را به شرح زیر احراز و مورد تنبیه انضباطی قرار داد.

محرومیت سرپرست و سرمربی تیم فوتسال فولادماهان

1- در خصوص نحوه عملکرد سرمربی و سرپرست تیم فوتسال ماهان اصفهان در مسابقه آن تیم با تیم شهید منصوری قرچک که با عدم استفاده از چند بازیکن اصلی، با شرایط نابرابر و غیرعادی در مقابل حریف ایستادند. کمیته انضباطی عملکرد آقایان حسین افضلی، سرمربی تیم فولادماهان و احمدرضا شمس الکتابی، سرپرست همان تیم را از مصادیق ماده 41 آیین نامه انضباطی دانسته و هر کدام به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌کند و این دو نفر، چهار ماه از انجام فعالیت رسمی فوتبال و فوتسال محروم می‌شوند. به مدیریت باشگاه فولادماهان اصفهان هم تذکر داده می‌شود تا در ساماندهی مدیریتی تیم فوتسال بیش از پیش مراقبت و نظارت داشته باشند.

سه بازیکن و مربی تیم پرسپولیس محروم و جریمه شدند

2- کمیته انضباطی عملکرد آقایان امین نورالهی، داود عباسی، سید نصرالله مومن و سعید عبدالله‌وند، از بازیکنان و کمک مربی تیم فوتسال پرسپولیس را از مصادیق ماده 41 آیین نامه انضباطی دانسته و نیز با استناد به ماده 43 آیین نامه انضباطی و ماده 69 آیین نامه انضباطی فیفا هر کدام از ایشان را به پرداخت هشت میلیون تومان جریمه و هر کدام 18 ماه محرومیت از فعالیت‌های رسمی فوتبال و فوتسال محروم می‌شوند.

محرومیت سرپرست تیم فوتسال پرسپولیس

3- کمیته انضباطی رفتار آقای محمدامام وردی، سرپرست تیم فوتسال پرسپولیس که براساس گفته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در رسانه‌ها، حوادث دیدار گیتی پسند و پرسپولیس را با هوشمندی مدیریت نکرده است، مستحق تنبیه دانسته و با استناد به ماده 41 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان جریمه نقدی و چهار ماه محرومیت از فعالیت رسمی فوتبال و فوتسال محکوم می کند.

جریمه محمدرضا حیدریان

4- کمیته انضباطی رفتار آقای محمدرضا حیدریان، کاپیتان تیم پرسپولیس را که در انجام تحقیقات، با گروه کارشناسی و همکاریی نکرده است را نیز از مصادیق ماده 25 آیین نامه انضباطی دانسته و به جهت نافرمانی ایشان از پاسخگویی به مقامات رسمی فوتبال، به پرداخت مبلغ چهار میلیون تومان محکوم می‌شود.

سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند هم محروم شد

5- با توجه به اینکه رفتار غیرجوانمردانه برخی بازیکنان پرسپولیس بر اثر تحریص یا تطمیع یا ترغیب و اغفال برخی عوامل پرسپولیس مقابل تیم گیتی پسند و تحقیقات به عمل آمده، کمیته انضباطی با استناد به ماده 41 آیین نامه خود، محمد حسین عراقی‌زاده، سرپرست تیم گیتی پسند را به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان جریمه نقدی و چهار ماه محرومیت از فعالیت رسمی فوتبال و فوتسال محکوم می‌کند.

نتیجه بازی گیتی پسند - پرسپولیس تغییر نکرد

با توجه به اینکه کمیته انضباطی توافق دو تیم گیتی پسند و پرسپولیس مبنی بر تبانی را احراز نکرده و در این راه، رد و بدل شدن وجوه نقد نیز کشف و اثبات نشده است، لذا رفتار غیرجوانمردانه حادث شده در مسابقه را به ارکان مدیریتی دو باشگاه مرتبط ندانسته و آنها را مستحقق تنبیه نمی‌داند و نتیجه هر دو مسابقه به قوت خود باقی است.

این رای متعاقب ماده 15 آیین نامه انضباطی قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهد بود.