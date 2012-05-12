انفجارهای سوریه نشانه ناامیدی اخلالگران و معارضان سوری است

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع انفجارهای تروریستی طی چند روز گذشته در سوریه گفت: انفجارهای اخیر سوریه نشان دهنده ناامیدی معارضان سوری است.

وی با بیان اینکه اینگونه انفجارها نشان می دهد که دولت سوریه راه طولانی در پیش روی دارد تا دموکراسی را در این کشور محقق کند، گفت: اینگونه انفجارها نشان می دهد مخالفان مقاومت به دلیل پیشرفت های فراوان سوریه قصد اخلال ونا امنی را دارند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آینده تحولات سوریه تصریح کرد: اصلاحاتی که بشار اسد آغاز کرده باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. بنده به آینده تحولات سوریه خوشبین هستم.

رضایی همچنین با محکومیت شدید این گونه اقدامات علیه دولت و ملت سوریه تاکید کرد که سازمان های بین المللی باید با محکومیت این گونه انفجارها دلایل وقوع آن را به سرعت بررسی کنند.

به گزارش مهر، صبح روز پنجشنبه هفته گذشته 2 انفجار مهیب شهر دمشق را لرزاند. این انفجارها که یکی از آنها به وسیله کامیون بمب گذاری شده رخ داد، در نزدیکی یک مرکز امنیتی در چهارراه القزاز و در منطقه ای مملو از جمعیت و خودروهای پارک شده به وقوع پیوست.



بر اساس آخرین آمار وزارت کشور سوریه، در این انفجارها تاکنون 55 نفر کشته و 372 نفر زخمی شده اند و همچنین 15 کیسه مملوء از اجساد مجهول الهویه جمع آوری شده است.



شدت این 2 انفجار به حدی بوده است که حفره ای به عمق 10 متر در زمین ایجاد کرده است و شدیدترین انفجار از آغاز بحران سوریه طی یک سال و نیم گذشته تاکنون به شمار می رود.



وزارت امور خارجه سوریه در پی این حادثه با ارسال نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرد: دمشق صبح روز دهم می 2012 هدف انفجارهای مهیبی قرار گرفت که بر اثر آن دستکم 55 شهروند سوری جان خود را از دست داده اند و بیش از 370 نفر زخمی شده اند و بسیاری از املاک و ساختمان های دولتی و شخصی تخریب شده است.



در این بیانیه تاکید شده است: این جنایات روزافزون بیانگر این است که سوریه در معرض حملات تروریستی قرار دارد که از سوی گروه های تروریستی انجام می شود. گروه هایی که از خارج سوریه مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می گیرند.



در پایان بیانیه تاکید شده است: جمهوری عربی سوریه علیرغم این جنایات تروریستی همچون گذشته به مبارزه با تروریسم و دفاع از حاکمیت خود و برقراری امنیت و ثبات در سوریه ادامه خواهد داد.

شورای امنیت در بیانیه ای انفجارهای خونین دمشق را محکوم کرد و اجرای فوری طرح کوفی عنان برای توقف خشونت در سوریه را خواستار شدند.



"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد نیز انفجارهای دمشق را محکوم کرد و از مسئولان سوریه خواست که به حفظ امنیت غیرنظامیان بیش از پیش اهمیت دهند.



حزب الله لبنان در بیانیه ای انفجارهای خونین دمشق را محکوم کرد و سازمان ملل متحد را مسئول عدم تکرار انفجارهای تروریستی در این کشور دانست.



وزیران خارجه روسیه و چین در عین بر حمایت خود از طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه تاکید کردند.



به عقیده تحلیلگران و کارشناسان سیاسی، انفجارهای خونین سوریه با هدف عقیم کردن طرح کوفی عنان برای حل بحران این کشور و در نتیجه فراهم کردن زمینه جنگ داخلی تمام عیار در سوریه صورت می گیرد.

