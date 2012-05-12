موقوفه خواری در لالجین همدان و سکوت قانون/ پرونده ای که 10 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک سوم از زمین های لالجین از زمین‌های وقفی زبیده‌ خاتون دختر فتحعلی‌شاه قاجار است که این روزها مردم لالجین بر روی آنها به کسب و کار و زندگی پرداخته اند.

براساس مدارک موجود در اداره اوقاف استان همدان، حاجیه شاهزاده زبیده‌خاتون یکی از دخترهای فتحعلی‌شاه قاجار که خود را مالک لالجین می‌دانست، در سال 1274 هجری شمسی دو دانگ مشاع از شش دانگ کل اراضی، خانه‌های رعیتی، باغات و دکان های مشاع خود را وقف کرد.

در آن زمان شش دانگ ملک او (با پلاک ثبتی 144) تمام شهر لالجین را شامل می‌شد و دو دانگ یادشده، برابر وقفنامه‌ای که در آن دوره به تایید برخی از علما و تجار مورد اطمینان منطقه به خصوص آقا شیخ باقر بهاری رسید و به متولیان امور سپرده شد.

زبیده‌خاتون در این وقفنامه ثبتی چنین عنوان کرده که نیت من از وقف دو دانگ مشاع سهم خودم از شش دانگ اراضی مذکور این است که درآمد حاصل از یک دانگ آن برای روشنایی، مجلس روضه‌خوانی و مخارج یومیه حرم سیدالشهدا در شهر مقدس کربلا هزینه شود و درآمد حاصل از یک دانگ دیگر نیز صرف احداث، تعمیر و نگهداری کاروانسرا، حمام، پل و راه‌های مورد نیاز زائران ائمه‌ اطهار شود.

سند وقفی بودن لالجین در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان موجود است

بنا به اسناد بدست آمده، در زمان نوشته شدن وقفنامه، رونوشتی از اصل آن تهیه و هر دو سند به تایید شیخ باقر بهاری و 40 نفر دیگر از افراد سرشناس منطقه می‌رسد و در سال 1311 نیز دادگستری وقت روی رونوشت مذکور تمبر تایید الصاق می‌کند که این سند هم‌ اکنون در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان موجود است.

در پی این رخداد و در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی توسط حکومت پهلوی و به دستور شاه، تمامی زمین‌ها و املاک وقفی از جمله 2 دانگ مشاع زمین‌های وقفی زبیده خاتون در شهر لالجین تصرف و سپس به عنوان زمین‌های حکومتی میان مردم تقسیم می‌شود به طوری که بر اساس این زمین‌ها سند تفکیکی نیز صادر ‌شده است.

اما از آنجا که برای زمین‌های وقفی قیمت و سندی متفاوت از سایر زمین‌ها در نظر گرفته می‌شود این مسئله موجب تشخیص زمین‌های وقفی از سایر زمین‌ها حتی بعد از صدور سند شده است که با پیروزی انقلاب و فتوای حضرت امام (ره) تمام سندهایی که برای موقوفات در زمان اجرای طرح اصلاحات ارضی صادر شده بود از درجه اعتبار ساقط و باطل اعلام شد.

زمین‌های وقفی زبیده خاتون ملک تجاری و واحد مسکونی شده است

به همین علت بود که پیرو این فتوا، افرادی که در زمین‌های وقفی زبیده خاتون اقدام به ساخت ملک اعم از تجاری یا مسکونی کرده‌اند و یا در این زمین‌ها به کشاورزی پرداخته اند مالک زمین‌ها محسوب نمی‌شوند.

پس از گذشت چندی که اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان تصمیم گرفت تکلیف موقوفه زبیده‌خاتون را در لالجین روشن کند این موضوع موجب بروز درگیری‌های محلی شد و مردم شهر با برپایی راهپیمایی به این تصمیم اعتراض کرده و خواهان حل این مشکل از طریق صدور سند قطعی برای املاکی شدند که در آن خانه و مغازه بنا کرده‌اند.

اداره کل اوقاف استان همدان نیز در مقابل بر موقوفی بودن زمین‌های یاد شده تاکید دارد و این اختلاف‌ نظر موجب شده است اعتراض‌ها در لالجین همچنان ادامه داشته باشد.

دو دانگ از لالجین همدان موقوفه اعلام شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در این خصوص گفت: دو دانگ از اراضی شهرستان لالجین موقوفه است و همه باید این موضوع را بدون هیچ شبهه ای بپذیرند.

حجت الاسلام محمد صالحی اظهار داشت: برخی از افراد برای مردم ابهاماتی را به وجود آورده اند اما از نظر اوقاف هیچ شبه ای در این زمینه وجود ندارد.

صالحی تاکید کرد: دو دانگ از شهر لالجین 150 سال پیش توسط زبیده خاتون به نیت اباعبدالله (ع) وقف شده است و هم اکنون نادیده گرفتن این موضوع جایز نیست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان ادامه داد: اراضی مذکور جز مهریه واقف است و مهریه یکی از حلال ترین اموالی به شمار می آید که اسلام آن را مشخص کرده است.

ساکنان شهر لالجین باید بهای اجاره موقوفه را پرداخت کنند

صالحی با بیان اینکه در مورد موقوفه شهر لالجین فتوای شرعی صادر شده است، تأکید کرد: کسانی که در بخش موقوفه شهر لالجین ساکن هستند باید اجاره بهای دو دانگ از ملک خود را بپردازند.

اما در این میان مردم لالجین و اهالی این شهر که از سال‌ها قبل با احداث خانه، مغازه یا استفاده کشاورزی از زمین‌های مذکور امرار معاش کرده و نسل به نسل زندگی خود را بر پایه این زمین‌ها و سرمایه بنا کرده‌اند با پس دادن املاک خود به اوقاف مخالفند و مدعی هستند که تکلیف زمین‌های وقفی زبیده خاتون سال‌ها قبل باید روشن می‌شد چون در حال حاضر امکان پس دادن زمین‌ها وجود ندارد.

شهر لالجین در 20 کیلومتری شهر همدان واقع است و جمعیتی افزون بر 14هزار نفر دارد.