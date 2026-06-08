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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

فرصت محدود برای خرید حصه وقف اراضی ساحلی رودبنه؛ مهلت قابل تمدید نیست

فرصت محدود برای خرید حصه وقف اراضی ساحلی رودبنه؛ مهلت قابل تمدید نیست

لاهیجان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل از متصرفین و مستأجران واجد شرایط اراضی شش روستای ساحلی خواست که در مهلت تعیین‌ شده نسبت به خرید حصه وقف و تشکیل پرونده اقدام کنند.

سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: متصرفین اراضی واقع در روستاهای حسن‌بکنده، امیرآباد، جیرباغ، سحرخیزمحله، حسنعلی‌ده و تی‌تی‌پریزاد که دارای سهم وقفی کمتر از یک دانگ هستند، می‌توانند با مراجعه به دهیاری‌های محل یا اداره اوقاف لاهیجان، نسبت به خرید حصه وقف اقدام کنند.

جوادپور در ادامه گفت: این فرصت شرایطی را فراهم می‌کند تا متصرفین بتوانند وضعیت حقوقی اراضی خود را تعیین تکلیف کرده و از مزایای قانونی ناشی از خرید حصه وقف بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر محدود بودن زمان اجرای این طرح گفت: مجوزی که صادر شده بود تنها برای مدت دو سال اعتبار دارد و قابل تمدید نیست که از این رو متقاضیان نباید ثبت درخواست و تشکیل پرونده را به زمان های پایانی موکول کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در پایان خاطرنشان کرد: استقبال و اقدام به‌موقع متصرفین موجب تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و انجام مراحل قانونی خواهد شد و متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از مدارک مورد نیاز به دهیاری‌های محل یا اداره اوقاف شهرستان مراجعه کنند.

لازم به ذکر است که عوائد حاصل از فروش حصه‌ های وقفی، مطابق مجوز سازمان اوقاف، صرف خرید املاک و اراضی شش‌دانگ به نام موقوفه محمدتقی کریم خواهد شد تا ضمن حفظ منافع موقوفه، اهداف واقف نیز به بهترین شکل تأمین شود.

کد مطلب 6853925

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