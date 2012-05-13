به گزارش خبرنگار مهر، سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در دومین همایش شناورهای تندرو که در دانشگاه شریف برگزار شد، بااشاره به اینکه ظرفیت دانشجویان و دانشگاه ها و پرداختن به موضوع قایق های تندرو کمتر از ظرفیت و انتظار موجود است، گفت: قایق های تندرو در دنیا یک موضوع جدید نیست و افراد در دانشگاه های مختلف دنیا به دنبال این موضوع هستند.

وی خاطر نشان کرد: اهمیت قایق های تندرو در جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت آن به این شکل در هیچ جای دنیا دنبال نمی شود. حتی آمریکایی ها نیز جرات ورود به این موضوع را نداشتند و در چند ماهی که پیگیر پیشرفت در شناورهای تندرو خود بودند به موفقیتی دست نیافتند.

فدوی در ادامه افزود: در هیچ جای دنیا قایق تندرویی که بر روی آن موشک اژدر و سیستم های الکترونیکی نصب باشد بجز ایران وجود ندارد.



وی یادآور شد: البته وقتی صحبت از قایق ها و شناورها می شود منظورمان قایق های کمتر از 20 و 15 متر است نه شناورهای آمریکایی که 48 متر طول دارد.

وی گفت: نیروی دریایی سپاه یک هدفگذاری از زمان جنگ داشت و آن این بود که شناورهای تندرو را از سرعت کم شروع کند تا بتواند بر سرعت این شناورها بیفزاید.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه افزود: امروز سرعت شناورهای تندرو ایران 2 برابر سرعت قایق های تندرو است و امید داریم که این فاصله را تا 3 برابر برسانیم.

وی با اشاره به اینکه آمریکا تنها 8 فروند قایق موشک انداز در اختیار دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران بهترین نوع بدنه شناورهای تندرو را در دنیا در اختیار دارد اما باز این مقدار کافی نیست و می بایست نیروی دریایی سپاه خودش را برای موقعیت های جدید و مختلف آماده کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه دعوای ما و آمریکا امروز به خاطر مسائل سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی نیست، گفت: دعوای ما و آمریکا دعوای حق و باطل است.

فدوی با اشاره به اینکه موضوع اصلی شناورهای تندرو کمتر از 15 متر موشک انداز در جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ما برای پیشرفت بیشتر در این خصوص به کمک دانشگاهیان و پشتیبانی خوب وزارت دفاع احتیاج داریم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه آمریکایی ها از سال 66 نگرانی هایی را در خصوص قایق های تندرو ایرانی داشته اند گفت: آنها می دانستند که ایران موفقیت های چشمگیری را در این خصوص داشته است و جالب اینجاست آنها برای امتحان و تست سلاح های خود و اطمینان از سالم بودن و جامع بودن آن اینگونه می گویند که این سلاح سلاح خوبی است چرا که قدرت مقابله با قایق های تندرو را دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم کاری را انجام دهیم و اراده کنیم آن کار حتما انجام می شود، گفت: ورود دانشگاهیان و دانشجویان برای کمک به مجموعه هایی مانند نیروی دریایی سپاه بسیار موثر است و پیشرفت در این زمینه بر رویارویی ایران و آمریکا تعیین کننده دو موضوع است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه افزود: موضوع اول نقش بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است یعنی آمریکایی ها اگر تا به حال اقدامی بر علیه ایران انجام نداده اند به خاطر پیشرفت های نظامی ایران است.

سردار فدوی خاطر نشان کرد: دومین موضوع این است که اگر به هر دلیلی آمریکایی ها قصد حمله به ایران را داشته باشند و ما وارد جنگ شویم تعیین تکلیف ما با آمریکا در این عرصه است. چون توانمندی آمریکاییها دریا پایه است و به دلیل دوری سرزمین آنها نسبت به کشورمان تمام توانمندی نیروی زمینی و هوایی آمریکا بر روی ناوهای آنها است.