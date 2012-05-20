برگزاری اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نیمه اول خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح برنامه ها و فعالیت های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت که اولین کنفرانس این الگو باشعار تبیین نقشه راه طراحی و تدوین آن در نیمه اول خردادماه برگزار می شود.

وی محورهای کنفرانس را ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پیشرفت، مطالعه تطبیقی و پیشینه روش شناسی تدوین نقشه راه و همچنین روش شناسی تدوین نقشه راه و اصول سازماندهی، اجرا و کنترل در نقشه راه عنوان کرد.



دکتر سید منصور خلیلی عراقی از دانشگاه تهران، دکتر محمد هادی زاهدی وفا از دانشگاه امام صادق (ع) ، دکتر عادل آذر از دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر سید حسین ابطحی از دانشگاه علامه طباطبایی ، دکتر علی اصغر توفیق از پژوهشگاه انرژی ، دکتر محمد رضا حجازی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر علی رضاییان از دانشگاه شهید بهشتی از اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستند.



همچنین دکتر حبیب الله طباطباییان از دانشگاه علامه طباطبایی، حجت الاسلام سعید رضا عامری از دانشگاه تهران ، حجت الاسلام سید هادی عربی از جامعه المصطفی ، دکتر شهریار عزیزی از دانشگاه شهید بهشتی، حجت الاسلام علی اکبری از دانشگاه امام حسین (ع)، دکتر رحیم عیوضی از دانشگاه بین المللی امام خمینی، دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر اکبر کمیجانی و دکتر علی اکبر موسوی موحدی از دانشگاه تهران و حجت الاسلام سید عباس موسویان از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری از فرهنگستان علوم قم دیگر اعضای کمیته علمی کنفرانس مذکور را تشکیل می دهند.



نخستین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با محوریت تبیین نقشه راه طراحی و تدوین این الگو روزهای دهم و یازدهم خردادماه در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.



رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین از برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت با حضور جوانان و دانشجویان و به منظور همفکری گسترده تر با نخبگان جوان کشور برای تدوین الگوی اسلامی ایران پیشرفت طی روزهای آینده خبر داد.

