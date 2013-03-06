تعامل فکری میان اندیشکده های مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ضروری است

حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، مسئول اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و از سخنرانان جلسه دیدار روز دوشبه اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیتهای این اندیشکده گفت: اندیشکده اقتصاد جزو آخرین اندیشکده هایی است که تأسیس شده، یعنی جدیدالتأسیس است. شب گذشته جلسه دوم آن برگزار شد و بحث شد که چگونه اعضای آن انتخاب شود و کارها شروع شود. بر این اساس اگر اجازه دهید حداقل چند ماهی از عمر آن بگذرد و بعد در مورد عملکرد آن صحبت کنیم.

وی در مورد تأخیر تأسیس این اندیشکده با توجه به اهمیت آن اظهار داشت: مسئولان مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در نظر داشتند ابتدا اندیشکده مبانی تشکیل شود تا بر روی مباحث بنیادی و مبانی کار شود، محصول که به دست آمد براساس آن مبانی استخراج شده ببینند که چگونه اندیشکده ها را دسته بندی کنند و با چه اصول و پیش فرض هایی کار را شروع کنند. بر این اساس قرار بود ابتدا بر روی اندیشکده مبانی کار کند و بعد از اینکه نتیجه داد اندیشکده های دیگر شروع به کار کنند، منتها بعد از مدتی متوجه شدند بعضی از اندیشکده ها مانند اندیشکده علم شبیه همان اندیشکده مبانی به مباحث بنیادی می پردازد، بنابراین تصمیم گرفتند اینها را همزمان با اندیشکده مبانی تأسیس شود.

این محقق اقتصاد اسلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: بعد از این هم دوره ای بحثها و گفتگوها مطرح شد و به اینجا رسید که اندیشکده های کاربردی و عملیاتی هم می تواند همزمان یا با فاصله اندکی شروع به کار کنند، نتیجه اش این خواهد شد که تعامل فکری بین این اندیشکده ها به وجود بیاید. بر این اساس بود که اندیشکده هایی مثل اقتصاد که تقریبا ماهیتی عملیاتی دارند نسبت به اندیشکده علم و اندیشکده مبانی با تأخیر شروع شد، البته علت این امر قدری به مدیریت اندیشکده بر می گردد که به دلیل مشغله های افراد نتوانستند به سرعت همدیگر را پیدا کنند تا انسجام به وجود بیاید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد جلسه روز گذشته هم تصریح کرد: مثل همیشه صحبتهایی که مقام معظم رهبری ارائه می کنند، خصوصا در مباحث بنیادی و کلیدی، همواره راهگشا بوده و راه ها را به روی متفکرین باز می کنند و باعث وحدت و انسجام فکری می شوند. معظم له روی این مسائل که اینکه اولویتهای فکر و اندیشه کجا باید باشد و جهت گیری ها باید چگونه باشد، صحبت کردند که مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: این بار هم مثل همیشه در این ارتباط صحبت داشتند، خصوصا تأکیدات خاصی در رابطه با اینکه بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت داشتند؛ اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگویی است که باید ارزشهای اسلامی به صورت جدی، کامل و تمام عیار خود را نشان دهد و ما نباید به بعضی از ارزشها بسنده کنیم. باید همه اصول معیارها و ارزشهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. این الگو و طراحی این الگو برنامه ای بلند مدت است که به دوره ها و نسلهای آینده مربوط می شود، بنابراین نباید عجله کرد.

عضو کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اورق بهادار در ادامه سخنانش بیان کرد: نکته دیگر تأکید ایشان روی مباحث تمدن غرب بود، که تمدن غربی براساس ایده فکری به وجود آمده و اکنون ما تجربه اش را به عیان داریم و می توانیم از آن استفاده کنیم. به هر حال مقام معظم رهبری مثل همیشه بحث های کلیدی خیلی خوبی را ارائه کردند و امیدواریم همه متفکران بتوانند از آن بهره برداری خوبی داشته باشند.