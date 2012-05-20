تیمور یزدان‌شناس در گفنگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان آغاز به کار دولت نهم و ادامه فعالیتها در دولت دهم، سفرهای استانی هیئت دولت در استانهای مختلف برکات بسیار زیادی برای این همه نقاط کشور داشته است.

فرماندار شهرستان کنگان با اشاره به بیش از 100 استانی رئیس جمهور، افزود: طی امسال دولت سفر چهارم خود را به استان بوشهر انجام خواهد داد.

وی با اشاره به دستاوردهای سفرهای هیئت دولت برای شهرستان کنگان بیان کرد: از جمله این برکات، بحث گازرسانی به همه روستاها و شهرهای شهرستان است که این نعمت در اختیار مردم قرار گرفته و مردم می‌توانند از آن بهره مند شوند.

یزدان‌شناس به دیگر طرح‌های سفرهای استانی هیئت دولت در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: آبرسانی سد کوثر نیز از دیگر دستاوردهای سفر رئیس جمهور است که توانسته رفع احتیاج کند.

وی در ادامه اشاره‌ای به بحث بهداشت و درمان و گسترش خدمت رسانی آن در منطقه کرد و گفت: خوشبختانه دولت در زمینه بهداشت و درمان نیز گام بزرگی برداشته که این را می توان به وضوح در شهرستان کنکان مشاهده کرد.

این مسئول همچنین با بیان این مطلب که عدم خاموشی و قطعی برق نیز از جمله خدمات ارزنده دولت برای منطقه است، گفت: طی برنامه‌ریزیهای به عمل آمده توسط دولت خدمت‌گذار، مردم منطقه با خاموشی برق مواجه نخواهند شد.

وی اضافه کرد: دولت در زمینه توسعه زیر ساخت‌های ورزشی و همچنین نیروگاه ها نیز خدمات بسیار زیادی داشته که شاهد اجرای این طرح‌ها در سطح استان بوشهر و شهرستان کنگان هستیم.