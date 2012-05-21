هیچ یک از گونه های در معرض انقراض کشور از لیست IUCN خارج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر حسین محمدی در نشست خبری روز جهانی تنوع زیستی که پیش از ظهر دوشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: بر اساس آخرین بررسی و گزارشات کارشناسان محیط زیست در حال حاضر حدود هزار و 144 گونه جانوری در اکوسیستمهای آبی و خشکی ایران زیست می کند.

به گفته وی، از این تعداد 500 گونه در گروه پرندگان، 195 گونه پستاندار ، 210 گونه خزنده ، 180گونه ماهیان و حدود 20 گونه در گروه دوزیستان جای دارند کهبیشترین غنای گونه ای مربوط به پرندگان کشور و معادل کل پرندگان قاره اروپا و کمترین غنای گونه در ایران متعلق به دوزیستان است.

محمدی اظهار داشت: البته دوزیستان با اینکه غنای گونه ای کمی در ایران دارند و لی گونه های انحصاری و شکننده ای مانند سمندر ها را خود جای داده اند که بایستی توجه ویژه ای به آنها معطوف کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضرحدود 7 درصد از گونه های جانوری کشور در لیست قرمز IUCN هستند گفت: در حقیقت تعداد گونه های جانوری ایران که در طبقات مختلف بحرانی ، در معرض انقراض و آسیب پذیر فهرست اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار دارند حدود 80 گونه است که البته در دنیا از 6 هزار گونه مهره دار حدود 10 درصد در حال انقراض هستند که بیشترین آمار مربوط به پستانداران است.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست تصریح کرد: یوزپلنگ ، پلنگ، قوچ، میش، سمندر، گوزن زرد ، مارال، خرس قهوهایبسیاری از پرندگان شکاری و دیگرذ گونه ها ی جانوری کشور در این لیست قرار دارند.

وی در پاسخ به خبر نگار مهر مبنی بر اینکه تا کنون هیچ یک از گونه های لیست قرمز IUCN در کشور از این لیست خارج شده اند گفت: تا کنون هیچ گونه ای از این لیست خارج نشده اما در طبقات مختلف این لیست جایگاه آنها تغییر کرده و به عنوان مثال ازحالت بحرانی خرج شده و در طبقه در معرض انقراض و یا آۀسیب پذیر قرار گرفته اند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که ووضعیت تجارت گونه های جانوری در کشور در حال حاضر چگونه است اظهار داشت: در حال حاضر تجارت غیر قانونی گونه های جانوری در تمام دنیا روند رو به افزایش دارد وایران نیز از این قائده مستثنی نیست اما برای کنترل و مقابله با تجارت غیر قانونی گونه ها کمیته ای تشکیل شده که قوانین سختگیرانه ای راپیگیری می کند.