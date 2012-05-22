به گزارش خبرنگارمهر، نشست "آسیب شناسی اقتصاد ایران بعد از جنگ" با سخنان دکتر ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته گروه اقتصاد دانشگاه تهران عصر دوشنبه یکم خرداد در خانه جنبش عدالت خواه دانشجویی برگزارشد.

دکتر رزاقی ابتدا به مقدمه‏ای از اقتصاد ایران قبل از انقلاب پرداخت و گفت: اقتصاد ایران قبل از انقلاب یک اقتصاد وابسته به صادرات نفتی بوده که فراز و نشیبهایی داشته است. زمان رضاشاه کمتر بوده در زمان مصدق به کلی قطع می‎شود ولی از زمان محمد رضا بعد از کودتای 28 مرداد دوباره از سرگرفته می‎شود.

وی افزود: صنایع این زمان هم اغلب مونتاژ بوده است و در کشاورزی هم با انقلاب و اصلاحات ارضی زمینهای کوچک به کشاورزان می‎رسید و برای آنان کشاورزی صرفه اقتصادی نداشته ‏است و اکثرا به شهرها مهاجرت می‎کردند. در همین زمان ایران به عنوان ژاندارم منطقه هزینه‏های نظامی‏اش سرسام آور بود و هزینه‏های تجملی مردم هم بالا بود. ظاهرا ایران خودش را اداره می‎کرد در حالیکه وجود 50000 مستشار خارجی کشور را در قبضه داشت.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فضای این دوران این بوده که درآمدهای نفتی همه مشکلات اقتصادی را حل می‎کند و مردم با دلار 7 تومان راحت به سفرهای خارجی می‎رفتند و سیل مهاجرت روستائیان به شهرها ادامه داشت.

رزاقی اذعان کرد: اما با پیروزی انقلاب در ایران این فضا طور دیگری می‎شود. همه بانکها خصوصی دولتی می‎شوند اکثر صنایع وابسته به نظام شاهنشاهی دولتی اعلام می‎شوند و بطور کلی یک سیستم دولتی همه جانبه حاکم بر اقتصاد ایران می‎شود. در زمان جنگ هم سیستم جیره‏بندی کالاها و کوپنی کردن اجناس و مایحتاج عمومی بین همه توزیع می‎شود و مردم کمتر احساس فقر می‎کردند. صنایع در این زمان هم در خدمت جنگ قرار گرفت و با وجود تحریمها پیشرفت‎های خوبی در صنایع نظامی داشتیم.

وی افزود: بعد از جنگ به نظر می‏رسد فضای قبل از انقلاب دوباره حاکم شد و سیاست‏های اقتصادی ما از اصل قانون اساسی دور شد و سیاست‏های تعدیل که صورت گرفت به سمت یک اقتصاد لیبرالی و سرمایه‏داری سوق پیدا کردیم.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: در فرهنگ وسنت ایرانی کاسب حبیب خداست و کاسب می‎خواسته که مصرف کننده با خریدن کالا از آنها، آنها را دعا کند و راضی باشد. تولید کننده‏ها هم بیشتر محلی بوده و هدفشان سود زیاد و سرمایه‏دار شدن نبود بلکه می‎خواستند اعتماد و رضایت مردم را بدست آورند.

رزاقی یادآورشد: درالگوی اقتصاد غربی آدام اسمیتی سود باید هدف باشد و سودآوری کارخانه‏ها بطور نامرئی بازار را کنترل و اداره می‎کند و همه چیز اتوماتیک‏وار پیش می‏رود. اینکه اگر سود عامل باشد و سرمایه‏گذاریها در تولید بشود تخصیص منابع و تولید هم خیلی خوب انجام می‎شوند.

وی افزود: هیچ کشوری بدون حمایت دولتش صنعتی نشد. صنایع نظامی کشورها در اختیار بخش دولتی است که کشور ماهم به علت تحریمها پیشرفت خوبی در این زمینه یافته است. چرا ما که در مدیریت این بخش خوب عمل کردیم در صنایع دیگر موفق عمل نکردیم؟

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: اگر بنا بر اقتصاد لیبرالی فقط دنبال سود باشیم دلالی در ایران سودش از همه کارها بیشتر است برای مثال واردات پارچه چادر مشکی 500 درصد سودآوری دارد همه به واردات روی می‎آورند با دلار 1000تومانی، در نتیجه کمر اقتصاد ایران می‎شکند. در این صورت سرمایه‏ها هم جذب تولید نمی‎شود. اگر آدمهایِ غربیِ بدنبال سود پرورش دهیم نتیجه‏اش همین اختلاسهای کلان و پولکی بارآوردن مسئولان و مدیران می‎شود. قانون اساسی می‎گوید بیکاری در کشور نباشد و وابستگی به کشورهای خارجی کمتر باشد ولی چقدر توانسته‏ایم استقلال اقتصادی خود را حفظ کنیم؟

رزاقی افزود: آمریکایی‏ها مصرف بیشتر در کشورهای وابسته را رواج می‎دهند و مردم مثل یک معتاد به مصرف زیاد عادت کرده و اگر جنس به آنان نرسانیم شورش می‏کنند. این همان الگوی قبل از انقلاب است که بعد از جنگ هم در ایران دوباره بازسازی شد. یعنی منافع فردی به منافع ملی ارجحیت پیداکرد.

وی افزود: اکثر مواد خام تولیدات کارخانه‏های ما از غرب و چین می‏آید و صادرات نفتی‎امان هم بطور مواد خام است اگرچه تولیداتمان خیلی بیشتر از زمان شاه شده، اما رشد پوشالی داشته‏ایم و اقتصاد اسلامی را اجرا نکرده‏ایم.

رزاقی درپایان گفت: به نظر می‏رسد سیاست‎های اقتصادی بعد از جنگ ما 180 درجه با اهداف قانون اساسی ما فاصله دارد و یک اقتصاد لیبرالی برکشور حاکم شده که نتیجه‎اش مصرفی بار آمدن مردم شده است.