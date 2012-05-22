به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار تعدادی از استادان و طلاب حوزه علمیه قم، با اشاره به نقشه‌های دشمنان اسلام از زمان امامت حضرت امام هادی (علیه السلام) - که ایشان را به سامرّا برده، و محبوس و تحت نظر قرار داده بودند- تا به امروز که به ساحت مقدّس آن حضرت، جسارت‌ها می‌نمایند، افزود: جاهلان و شیطان‌صفتان هرگز نخواهند توانست نور آفتاب هدایت ائمه معصومین (علیهم السلام) را خاموش نمایند، و خلاف میل آنان، روز به روز بر محبت و ولایت مردم نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) افزوده می‌شود.



وی در بخش دیگری از بیانات خود اظهار داشت: زیارت جامعه کبیره، و نیز زیارت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در روز مبارک عید سعید غدیر - که از حضرت امام هادی (علیه السلام) وارد شده است- رمز بقای تشیّع در سایه الطاف و عنایات ولایت و امامت است.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفت: وظیفه دوستداران این امام معصوم در این زمان این است که در روز سوم ماه رجب المرجب که از ایام الله می‌باشد و روز شهادت آن بزرگوار است، به خیابان‌ها آمده، و با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء، رشد دینی و شعور مذهبی و نیز بالاترین درجه دوستی خود را به حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) نشان دهند، و به دنیا اعلام کنند که هرگز دست از توسّل به آن حجّت‌های خداوند متعال برنداشته، و با ایثار جان و مال خود در راه آن عزیزان، اهداف والای تشیّع را یاری خواهند نمود.

