به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار تعدادی از استادان و طلاب حوزه علمیه قم، با اشاره به نقشههای دشمنان اسلام از زمان امامت حضرت امام هادی (علیه السلام) - که ایشان را به سامرّا برده، و محبوس و تحت نظر قرار داده بودند- تا به امروز که به ساحت مقدّس آن حضرت، جسارتها مینمایند، افزود: جاهلان و شیطانصفتان هرگز نخواهند توانست نور آفتاب هدایت ائمه معصومین (علیهم السلام) را خاموش نمایند، و خلاف میل آنان، روز به روز بر محبت و ولایت مردم نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) افزوده میشود.
وی در بخش دیگری از بیانات خود اظهار داشت: زیارت جامعه کبیره، و نیز زیارت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در روز مبارک عید سعید غدیر - که از حضرت امام هادی (علیه السلام) وارد شده است- رمز بقای تشیّع در سایه الطاف و عنایات ولایت و امامت است.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفت: وظیفه دوستداران این امام معصوم در این زمان این است که در روز سوم ماه رجب المرجب که از ایام الله میباشد و روز شهادت آن بزرگوار است، به خیابانها آمده، و با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء، رشد دینی و شعور مذهبی و نیز بالاترین درجه دوستی خود را به حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) نشان دهند، و به دنیا اعلام کنند که هرگز دست از توسّل به آن حجّتهای خداوند متعال برنداشته، و با ایثار جان و مال خود در راه آن عزیزان، اهداف والای تشیّع را یاری خواهند نمود.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان از عموم ملّت مسلمان ایران و دوستداران اهل بیت(ع)، و هیئتهای مذهبی برای شرکت با شکوه در مراسم سوگواری سالروز شهادت جانگداز حضرت امام هادی (علیه السلام) دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار تعدادی از استادان و طلاب حوزه علمیه قم، با اشاره به نقشههای دشمنان اسلام از زمان امامت حضرت امام هادی (علیه السلام) - که ایشان را به سامرّا برده، و محبوس و تحت نظر قرار داده بودند- تا به امروز که به ساحت مقدّس آن حضرت، جسارتها مینمایند، افزود: جاهلان و شیطانصفتان هرگز نخواهند توانست نور آفتاب هدایت ائمه معصومین (علیهم السلام) را خاموش نمایند، و خلاف میل آنان، روز به روز بر محبت و ولایت مردم نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) افزوده میشود.
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