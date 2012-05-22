سیستان و بلوچستان آماده برگزاری سنت حسنه اعتکاف است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال سیاح ظهر سه شنبه در ستاد فصل نیایش، با تبریک حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر (ع)، اظهار داشت: ماه رجب ماه آستانه ورود به فصل نیایش و استقبال از ماه شعبان و رمضان است.

وی گفت: بر اساس سنت دیرینه اسلامی و با تاسی از سیره پبامبر اسلام و اهل بیت (ع)، مراسم حسنه اعتکاف همزمان با کل جهان اسلام در مساجد استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد از پیش تعیین شده در سطح سیستان و بلوچستان برپا می شود، افزود: سنت حسنه اعتکاف مانند سال های گذشته و همزمان با ایام البیض از سیزدهم رجب به مدت سه روز در کل استان برگزار خواهد شد که معتکفین می توانند با حضور در این مساجد به عبادت و نیایش بپردازند.

معاون امنیتی - انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان برگزاری و تهیه مقدمات برای حضور معتکفین را توفیق الهی ذکر کرد و بیان داشت: ماه های رجب، شعبان و رمضان فضای معنوی خاصی در جامعه ایجاد می کند و باید مسئولین و دست اندکاران همه تلاش خود را بکار گیرند تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم را در مراسم مذهبی فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته چهار هزار و 527 نفر در 40 مسجد استان معتکف شدند که از این تعداد سه هزار و 358 نفر آنان را بانوان تشکیل دادند.

حجت الاسلام صفر قربانپور از برگزاری مراسم اسلامی اعتکاف همانند سال گذشته در کل استان خبر داد و افزود: هماهنگی های لازم برای هرچه با شکوهتر برگزار شدن این مراسم معنوی انجام شده است.

وی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی و دیگر برنامه های فرهنگی و مذهبی متناسب با این ایام خبر داد و اظهار داشت: در زاهدان مراسم اعتکاف در پنج مسجد این شهر برگزار می شود که چهار مسجد المهدی، الزهرا، حضرت زینب و امام رضا (ع) برای خواهران و مسجد جامع زاهدان برای برادران در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در دیگر شهرهای استان نیز مانند سال های گذشته، مساجد برای برپایی مراسم اعتکاف مشخص شده اند.

سنت حسنه اعتکاف همه ساله از 13 رجب همزمان با ولادت حضرت علی (ع) به مدت سه روز در کشورهای اسلامی برگزار می شود که معتکفین با اعتکاف در مساجد و به جای آوردن اعمال دینی و مذهبی مانند روزه گرفتن و قرائت ادعیه و شب زنده داری به نیایش و عبادت می پردازند.