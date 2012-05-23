اولین ایستگاه سیار سنجش آلودگی هوا در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان محیط زیست کشور در این که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد گفت: پیشگیری، مقابله و کنترل پدیده ریزگردها با همکاری دستگاههای مرتبط، دو برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای مواجهه با ریزگردها است.

محمد علی شاعری همچنین از قرار دادن ماسک های مخصوص توسط وزارت بهداشت به صورت رایگان و یا با نرخ ارزان قیمت خبرداد و بیان داشت: دراستان هایی از کشور که با معضل پدیده ریزگردها مواجه هستند این ماسک ها دراختیار افراد قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: این ماسک ها تا 3 ماه آینده وارد بازار می شوند.

شاعری افزود: متأسفانه کشور عراق تاکنون مقابله جدی با ریزگردها را در برنامه و اولویت کاری خود قرار نداده است و کشور ما تمام تلاش خود را برای همکاری با دولت عراق جهت رفع این امر نموده و خواهد نمود.

شاعری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص مدت زمان لازم برای مهار کانون های گرد و غبار، گفت: عراق سالانه 200 هزار هکتار از بیابان ها را مهار می کند و باید 2 میلیون هکتار بیابان زدایی شود.

وی تصریح کرد: با این شرایط به صورت میان مدت 5 سال و به شکل کامل 10 سال طول خواد کشید که کانون های اصلی مهار شوند.