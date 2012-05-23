به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی وزارت دفاع سردار سرتیپ احمد وحیدی در اولین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی مقام معظم رهبری که به همت سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور فرماندهان ارشد نظامی، اندیشمندان و پژوهشگران ‌‌به میزبانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد با اشاره به اینکه، امروز در جهان اندیشه دفاعی از عناصر راهبردی و تأثیرگذار در عزت، اقتدار و استقلال هر کشوری است تصریح کرد، اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب که تداوم بخش اندیشه‌های دفاعی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) است تضمین کننده امنیت کشور و موجب اقتدار جهان اسلام است.

وی افزود: اقتدار نیروهای مسلح و خودکفایی صنعت دفاعی و قدرت کم‌نظیر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اندیشه ناب و بلند دفاعی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این اندیشه مبتنی بر دوراندیشی ژرف اندیش و خوب اندیشی است.

وزیر دفاع حفظ ارتش، تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدور فرمان تشکیل ارتش بیست‌ میلیونی، بسیج مستضعفین را از مصادیق بارز این دوراندیشی، ژرف اندیشی و خوب اندیشی ذکر کرد و افزود: نقش ممتاز حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در اداره جنگ تحمیلی و تبدیل آن به فرصتی برای خودباوری، خودکفایی و استقلال همه جانبه کشور و دفاعی مقدس و همه‌جانبه از تمامیت ارضی کشور و پرورش نسلی مقاوم و فداکار، از دیگر مصادیق درخشان این اندیشه دفاعی است.

وی افزود : همانگونه که حضرت امام با تدبیر و اندیشه دفاعی خود مانع فروپاشی ارتش گردید مقام معظم رهبری نیز با تأکید بر حفظ هویت مستقل سازمانی ارتش و سپاه ضمن نقش برآب کردن توطئه دشمنان ، دست بالای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با راهبردهای شیطنت آمیز دشمنان حفظ کرد

وزیر دفاع این تدابیر هوشمندانه را ناشی از اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای دانست .

سردار وحیدی توسعه سپاه از نیروهای سه‌گانه به پنجگانه را نیز عامل مؤثری در اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع خطرات داخلی و خارجی ذکر کرد و آنرا از دستاوردهای اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای برشمرد .

وی مدیریت موفق و کم‌نظیر بحران‌هایی که پس از ارتحال حضرت امام خمینی بوجود آمده خنثی کردن تهدیدات گوناگون، توطئه‌های رنگارنگ، فشارهای شدید و تحریم‌های‌ همه‌جانبه نشان از صلابت اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری است.

سردار‌ وحیدی، نگاه بلند ‌و حکیمانه به آینده و تعمیق اندیشه‌های راهبردی را بعنوان دو ویژگی ‌مهم فرمانده معظم‌ کل قوا برشمرد و ‌گفت: این دو ویژگی را می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ‌ساله‌ کشور و فرامینی‌که به نیروهای مسلح در موضوعات مختلف ابلاغ می‌کنند می‌توان بخوبی مشاهده‌کرد.

وزیر دفاع خاطر نشان کرد، تجربه ۳۳ ساله مدیریت ، رهبری و فرماندهی کشور و نیروهای مسلح توأم با توکل به خدا، توسل به ائمه اطهار و عشق به جهاد و شهادت پشتوانه اندیشه دفاعی معظم‌له است.

سردار وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود در تبیین مبانی اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای گفت، اندیشه دفاعی معظم له ریشه در آموزه‌های بلند دینی ، عقلانیت متکی به اجتهاد، درک عمیق و آگاهی وسیع و تجربه گرانسنگ مدیریتی دارد.

وزیر دفاع، از فرماندهی معظم کل قوا بعنوان رهبری نواندیش، نظریه‌پرداز، خلاق، مقتدر، مسلط بر امور یاد کرد و افزود: در سایر تدابیر حکیمانه معظم له، صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاهی قرار دارد و به نقطه‌ رسیده‌ است که به لحاظ تنوع تولید محصولات نظامی در جهان کم‌نظیر است.

سردار وحیدی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری همایش تبیین اندیشه‌ دفاعی حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کرد: غور در اندیشه‌های دفاعی معظم‌له و تبیین دقیق و بکارگیری آن می‌تواند راهگشای نیروهای مسلح در انجام وظایف و مأموریت های خطیر آنان و تداوم‌بخش اقتدار دفاعی ایران اسلامی باشد.