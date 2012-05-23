نوزادی که همزمان با شهادت پدر متولد شد/ شهید گروسی نغمه اذان آزادی سر داد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح خرمشهر یادآور حماسه آفرینی دلاور مردان و زنان این سرزمین است،‌ پیروزی شیرینی که با گذشت سالها هنوز یاد و خاطرش در ذهنها و جانها تازه است و گویی با گذشت زمان ابعاد تازه تری از این پیروزی باشکوه که با غیرت دلیر مردان وزنان رقم خورد، مشخص می شود.

یادآوری روزهای مقاومت در خرمشهر یادآور حماسه آفرینیها و دلاوریهاست.‌ مرور خاطرات روزهای جنگ در کتب دفاع مقدس و تصاویر فیلمها اگرچه تا حدودی ما را با واقعیتهای آن روزها آشنا می کند اما وقتی خود به سراغ دست نوشته های شهدا می روی،‌ گوهرهایی را می یابی که گویی هیچ قلم دیگری نمی تواند آن را قلمفرسایی کند.

فتح خرمشهر با نام و یاد شهدای زیادی گره خورده است که همواره و در سالروز آزادسازی خرمشهر نیز یاد و خاطر این شهدا گرامی داشته می شود.

در این میان شهیدی خوش الحان از اهالی کرج در نخستین ساعات پس از فتح خرمشهر اولین اذان را بر بلندای پشت بام مسجد جامع خرمشهر خواند تا نوای آزادی خرمشهر را تا همیشه در گوش و دل ماندگار سازد.

او طنین اذان را با نوای آزادی در هم آمیخت و عزم و اراده راسخ مردمان آن روزگار خرمشهر را برای همیشه در گوش تاریخ این سرزمین ماندگار کرد.

او که کمتر نامش را شنیده و از روح بزرگش گفتیم. شهید حاج علی گروسی همان کسی است که تمامی شادی خود از آزاد شدن خرمشهر را با ایمان و عقیده اش درآمیخت و در نخستین ساعات شادمانی مردم از فتح خرمشهر، خود را به بالای مسجد جامع شهر رساند و اذانی زیبا و دلنشین را برای مردم سر داد.

این اذان به قدری دلنشین و زیبا بود که هنوز در یاد و خاطر مردم خرمشهر و رزمندگان حاضر در شهر به روشنی مانده است.

این شهید بزرگوار از مداحان کرجی بود که با شروع جنگ تحمیلی ندای حق علیه باطل را لبیک می گوید و با عزم و اراده ای راسخ به جبهه های نبرد می رود.

او که از نعمت صدایی خوش بهره مند بود سالها در منطقه ماهدشت کرج در غم و شادی اهل بیت عصمت و طهارت مداحی کرده و در زمان حضور در جبهه نیز همه وی را با مداحیهایش در پشت سنگرها و خاکریزها می شناختند.

شهید حاج علی گروسی در سال 1341 در خانواده ای مذهبی در ماهدشت کرج متولد شد و در دوران کودکی پدر خود را از دست داد و مادر بزرگوارش خود به تنهایی وظیفه پرورش وی را برعهده گرفت.

این شهید بزرگوار تحصیلات خود را در ماهدشت کرج به پایان رساند.

خواهر شهید در گفتگو با خبرنگار مهر از ویژگیهای والای شخصیتی شهید گروسی گفت‌ و افزود: وی در دوران انقلاب اسلامی نیز در صف اول شعاردهندگان علیه رژیم شاهنشاهی قرار داشت و به واسطه بهره مندی از صدایی خوش در تمامی تجمعات رهبری شعاردهندگان را نیز بر عهده داشت.

برادر شهید نیز در این رابطه اظهار داشت: شهید در روز شهادت خود پدر شد و هرگز موفق به دیدارفرزند خود نشد.

فرزند شهید گروسی لحظه شهادت وی متولد شد

وی ادامه داد: در تاریخ هفتم نوروز 65 ساعت 10 صبح شهید گروسی در عملیات والفجر8 به آرزوی خود رسیده و شربت شهادت نوشید و درست در همین لحظه و همین ساعت فرزند پسر وی نیز متولد شد.

شهید حاج علی گروسی موذن خوش صدای روزهای فتح خرمشهر است که گویی تاکنون آن گونه که باید از او نامی برده نشده است.

سالروز سوم خردادماه و آزادسازی خرمشهر بهانه ای بود تا به دیدن خانواده این شهید در ماهدشت کرج برویم و یاد و خاطره این شهید بزرگواررا گرامی بداریم.

همچنین با خانواده شهید همراه شده و با حضور بر سر مزار این شهید بار دیگر طنین نغمه اذان وی را با گوش جان شنیدیم.

شهید حاج علی گروسی ها در میان شهدای این شهر زیادند، ‌شهدایی که نباید منتظر بود تا مناسبتی فرا رسد و سراغشان برویم.